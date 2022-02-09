شوف أقوى عروض بنده الأسبوعية من اليوم بخصم 50% ولفترة محدودة على اللحوم والأجبان والأجهزة

بداية من اليوم التاسع من فبراير 2022 وحتى نفاذ الكميات نعرض لحضراتكم أقوى الخصومات على أسعار كثير من السلع والمنتجات بأقسام بنده المختلفة، كما تعد أسعار بندة ماركت إستثنائية بالنسبة لأسعار السوق كهايبر ماركت كبير متعدد الفروع للبيع بالتجزئة، ولكن بسعر الجملة فمنها: المنتجات الغذائية بأنواعها، والأجهزة الكهربائية الكبيرة، وأجهزة المطبخ الصغيرة، كما بالفروع كثير من المنظفات المختلفة الأنواع والأسعار، وغيرهم كثير من المنتجات المختلفة من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني.

عروض بنده الأسبوعية من هايبر بنده Hyper Panda بالسعودية

نقدم لكم اليوم أقوى الخصومات الحصرية على أسعار مختلف أنواع تابهارات والمكسرات المختلفة، ومنهم: خصم مميز على سعر البرغل المطحون التركي، وخصم آخر منهم على سعر الزنجبيل المطحون، وعلى سعر الحمص الحب، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار اللوز الصنوبري، وكذلك يوجد خصم آخر منهم على سعر مسحوق الباربكيو الحلو الحار، وتنزيل آخر منهم على سعر المكسرات المشكلة العادية، وخصم آخر منهم على سعر الجبن الأبيض من حلواني إخوان.

باقي عروض بنده اليوم ولفترة محدودة حتى نفاذ الكميات Hyper Panda

تتوفر كثير من الخصومات الخاصة على أسعار مختلف أنواع منتجات الألبان، ومنهم: خصم مميز على سعر مرتديلا الدجاج السادة وبالزيتون من حلواني أخوان، وتخفيض آخر منهم على سعر المرتديلا البقري السادة ،وبالزيتون، وبالفلفل من حلواني أخوان، كما لديهم خصم آخر بالأسواق على سعر الحلاوة الطحينية السادة وبالمكسرات من حلواني، وخصم آخر منهم على سعر الجبنة الموتزاريلا القالب من حلواني.

خصومات خاصة من موقع بندة ومجله بنده ضمن عروضهم الأسبوعية

تتوفر كثير من الخصومات الحصرية اليوم بكافة فروع بندة ماركت في السعودية، ومنهم: خصم خاص على سعر الزيتون الأخضر والأسود من كوبوليفيا، كما لديهم خصومات أخرى منهم على أسعار الزيتون الأسود الشرائح من أليسا، وخصم آخر بالفروع على أسعار مربى المشمش، والفراولة، والتين من الزوادة، وتنزيل مميز آخر على سعر جبنة كيريجولد البيضاء والحمراء، وخصم آخر منهم على سعر الجبنة القشقوان البقري العادية، وتنزيل آخر منهم على الجبن قليل الدسم من هجدو.