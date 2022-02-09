أسماء بنات جميلة من القرآن الكريم ومعانيها ستتمنى لو أنك سمعت بها قبل أن تسمي ابنتك

أسماء البنات ومعانيها في القرآن والحديث، يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن أسماء مواليدهم وهناك العديد من الأسماء للفتيات والفتيان للاختيار من بينها من القرآن الكريم ومن خلال مقالتنا سنتعرف على القرآن والحديث، أسماء البنات ومعانيها في الحديث.

أسماء بنات من القرآن والسنة ومعانيها

لذلك ، هناك العديد من أسماء الفتيات التي يمكن مطابقتها مع أسماء المواليد الجدد، حيث توجد العديد من الأسماء البارزة ذات المعاني الجميلة في القرآن، هذا مصدر قلق لكثير من الآباء لنعرف اسم الابنة ومعناه من القرآن والحديث.

أسيف: هو البنت رقيقة القلب.

أيار: النحاس الأصفر.

الين: يعبر عن أجمل نساء العالم.

بسيل: هو صفة الشجاعة والصبر

تارا: هو النجمة اللامعة.

جوان: هو نهر موجود في الجنة.

جمانه: يمثل اللؤلؤ الأبيض.

رتاج: من أسماء باب الكعبة.

سلسبيل: نهر في الجنة.

كادي: يعد هذا الاسم نوع من ضمن أنواع الزهور المميزة.

ليان: يمثل الرخاء والنعيم.

لوجين: يعبر عن بعض من الأشياء الغالية.

ماذى: هو العسل الأبيض.

نورسين: يعبرعن ضوء القمر.

نردين: نبات طيب الرائحة.

هكذا رانسى: يعبر عن اسم غزال.

هكذا مهيرة: هو المرأة عظيمة ذات الصفات الحسنة.

هكذا أوار: هو يمثل حر الصيف والنار.

هكذا تالة: تعبر عن النخلة الصغيرة.

هكذا جنى: ورد في القرآن الكريم في سورة الرحمن.

هكذا ميار: وجه الخير.

أفضل وأجمل أسماء بنات من القرآن