مربى البرتقال فيتامين سي طبيعي طعمها ومزازتها تحفة وهترفع مناعة أسرتك وتديهم طاقة

تعتبر مربى البرتقال من أفضل أنواع المربى والتي تتسم بالمذاق الشهي للغاية بالإضافة لسهولة تحضيرها ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على خطوات تحضير مربى البرتقال في المنزل بكل سهولة.

تحضير مربى البرتقال بدون قشر

فيما يلي المقادير المظبوطة لتحضير مربى البرتقال في المنزل بدون قشر.

مكونات مربى البرتقال

2 كيلو جرام ونصف من البرتقال.

2 كيلو جرام إلا ربع من السكر الأبيض.

عصير ليمونتان كبيرتان.

خطوات تحضير مربى البرتقال بدون قشر

إليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير مربى البرتقال بدون قشر والتي سوف يحبها الأسرة كلها كما أنها تعمل على رفع مناعتهم وتعطيهم النشاط والحيوية.

طريقة عمل مربى البرتقال بدون قشر

يتم بشر البرتقال ثم يتم غسله وتقطيعه إلى أربعة أجزاء. يتم التخلص من البذور والعنق المتواجدة في البرتقال ثم يتم تقطيعها على هيئة شرائح رفيعة. القيام بإضافة كمية من السكر مع البرتقال في إناء ثم يتم رفعه على النار وتركه لحين أن يذوب السكر مع الاستمرار في التقليب. يترك الإناء على نار هادئة بدون غطاء لمدة حوالي نصف ساعة حتى يثقل القوام. ترفع المربى من على النار وتترك بدون غطاء حتى تبرد تماماً. يتم إحضار بطرمانات زجاجية نظيفة وجافة وتوضع بها المربى وتغلق جيداً وتترك في الثلاجة لحين الاستخدام ويمكن تخزينها في الفريزر لفترة طويلة. تقدم المربى بجوار الفطور والعشاء وبألف هنا.

طريقة تحضير مربى البرتقال مع القشور