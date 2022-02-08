شوف خصومات بنده اليومية خصم 60% علي مجموعة متميزة من المنتجات لفترة محدودة

خصومات بنده اليومية، سوق بنده يكون من الأسواق التي تختص بقطاع التجزئة، حيث أن ذلك الهايبر يتضمن على أكبر المجموعات القوية مع الأعمال المهمة والرائعة المتواجدة بين كل شركة ومتجر بالمملكة العربية السعودية، وذلك يكون لإنشاء وتشييد شركة تعتبر من أقوى الشركات الناجحة بين كافة المتاجر والشركات في السعودية، كما أن هذا السوق يتضمن على أكبر المجموعات التي قد عملت على تمهيد طريقها لبناء وإنشاء عدة تصورات إيجابية.

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خصومات بنده اليومية

يكون سوق بنده من الأسواق الكبيرة والشهيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن ذلك الهايبر قد قام بخدمة العديد من العملاء التي وصل العدد الخاص بهم لمائة مليون وستون زبون متواجدين بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية أيضًا، كما أن هذا السوق يعد من القطاعات المهمة والضرورية المتخصصة في مجال التجزئة، وأيضًا يتضمن سوق بنده على سجل قوي ومتميزًا يعود لعام 1978، كما أن الهايبر متخصص بقطاع التجزئة وهي من القطاعات الكبيرة والمهمة بالمملكة.

عروض بنده السعودية

عروض بنده اليوم اثنان حبة من خبز التورتيلا إم إف مقدار 370 جرام تكون بسعر 15 بدلًا من 34.50 ريال سعودي. تنزيلات بنده الأسبوعية 320 جرام من الخبز التورتيلا نوعه إم إف عدد 3 قطع سعرها يكون 20 بدلًا من 44.85 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية 6 * 50 جرام من البراوني الشرائح بالشوكولاتة نوعه صباحو يكون سعره 8.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي.

خصومات بنده اليوم

عروض بنده الشهرية معمول بالتمر من النوع الخلاص مقدار 300 جرام يكون بسعر 8.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية سعر الكيلو جرام من الجبن شيدر القالب المعد برايد تكون 24.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية الجبن شيدر قابلة للدهن من النوع بينار مقدار 900 جرام يكون سعرها 23.95 بدلًا من 28.50 ريال سعودي.

خصومات بنده الأسبوعية