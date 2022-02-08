نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات نصف الثمن على الأجهزة الكهربائية و الشاشات عروض اكسترا حتى نهاية فبراير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات نصف الثمن على الأجهزة الكهربائية و الشاشات عروض اكسترا حتى نهاية فبراير، يتوفر ال جى ثلاجة 18 قدم كمبريسور لينير بخار باللون الفضي بسعر 4099 ريال بدلاً من 5599 ريال خصم 27% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 196 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر هاير ثلاجة أربع أبواب 17.8 قدم اضائة ال اي دي باللون الأبيض بسعر 4399 ريال بدلاً من 6599 ريال خصم 33.33% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 211 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ال جي ثلاجة 20.9 قدم لينير كمبريسور باللون الفضي بسعر 4799 ريال بدلاً من 6599 ريال خصم 27.3% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 230 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية.

تخفيضات نصف الثمن على الأجهزة الكهربائية

يتوفر فيليبس تلفزيون 65 بوصة ذكي أندرويد فائق الوضوح بسعر 3499 ريال بدلاً من 5199 ريال خصم 33% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 168 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية كلاس برو تلفزيون 70 بوصة فائق الوضوح أندرويد بسعر 3199 ريال بدلاً من 4999 ريال خصم 36% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 153 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر سامسونج تليفزيون 55 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 3999 ريال بدلاً من 6499 ريال خصم 38.5% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 192 ريال لمدة 36 شهراً.

تخفيضات نصف الثمن على الشاشات

يتوفر تي سي إل تليفزيون 50 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 1899 ريال بدلاً من 2649 ريال خصم 28% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 91 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر تي سي ال تلفزيون 65 بوصة ذكي فائق الوضوح بسعر 3599 ريال بدلاً من 4599 ريال خصم 22% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 172 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى تخفيضات حتى نهاير فبراير على الشاشات توشيبا تليفزيون 55 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 2399 ريال بدلاً من 3999 ريال خصم 40% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 115 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض اكسترا حتى نهاية فبراير

يتوفر سوني تلفزيون 85 بوصة أندرويد فائق الوضوح بسعر 8699 ريال بدلاً من 17999 ريال خصم 52% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 416 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر جورينيه مكيف جداري 11500 وحدة بارد بسعر 1749 ريال بدلاً من 2699 ريال خصم 35% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 84 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن تخفيضات اكسترا الكبرى جورينيه مكيف جداري 11500 وحدة تبريد حار بارد بسعر 1799 ريال بدلاً من 2899 ريال خصم 38% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 86 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر هاير مكيف شباك 17200 وحدة بارد بسعر 1249 ريال بدلاً من 1799 ريال خصم 31%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 60 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر كذلك ضمن عروض اكسترا الكبرى تخفيضات الأجهزة الكهربائية حتى نهاية فبراير جنرال الكتريك مكيف شباك 24200 وحدة بارد حار بسعر 1699 ريال بدلاً من 2399 ريال خصم 29% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 82 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض اكسترا الكبرى على الجوالات

يتوفر آبل آيفون 11 سعة 128 جيجابايت 4 جي باللون الأبيض الإصدار الجديد بسعر 2899 ريال بدلاً من 3559 ريال خصم 19% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 139 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر آبل آيفون 13 سعة 128 جيجابايت 5 جي باللون الأزرق بسعر 3599 ريال بدلاً من 3799 ريال خصم 5.3% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 172 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى على الجوالات.