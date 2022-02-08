كنز فى البيت بزيت القلي المستخدم هتحقق دخل شهري ثابت و هتحافظ علي البيئة

نجد أن لزيت القلي المستخدم كثير من الفوائد لذلك على ربات المنازل الذين يقومون برميه في القمامة أو في خوض الصرف بالتوقف على تلك العادات الخاطئة والاستفادة منه وذلك سوف نوضح كيف يصبح زيت القلي كنز في المنزل من خلال هذا المقال.

يمكن أن نستخدم زيت القلي المستعمل في عمل سائل الصابون المستخدم في غسل الأطباق وسوف نوضح طريقة تحضيره من خلال النقاط التالية:

حيث أنه في البداية لا بد لو نحضر لتر كامل من زيت القلي المستعمل سابقا.

نحضر ٤٠٠ملي من الماء الدافئ.

ربع كوب من منعم الأقمشة الذي تستخدمه في المنزل.

٢٠٠ جرام من هيدركسيد الصوديوم .

احذر أن ترمي زيت القلي المستعمل من الان هتكسب دهب كنز في البيت وإليك السبب!

طريقة التحضير صابون الغسيل