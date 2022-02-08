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عمر شويل - جدة كنز فى البيت بزيت القلي المستخدم هتحقق دخل شهري ثابت و هتحافظ علي البيئة - ثقفني
نجد أن لزيت القلي المستخدم كثير من الفوائد لذلك على ربات المنازل الذين يقومون برميه في القمامة أو في خوض الصرف بالتوقف على تلك العادات الخاطئة والاستفادة منه وذلك سوف نوضح كيف يصبح زيت القلي كنز في المنزل من خلال هذا المقال.
يمكن أن نستخدم زيت القلي المستعمل في عمل سائل الصابون المستخدم في غسل الأطباق وسوف نوضح طريقة تحضيره من خلال النقاط التالية:
- حيث أنه في البداية لا بد لو نحضر لتر كامل من زيت القلي المستعمل سابقا.
- نحضر ٤٠٠ملي من الماء الدافئ.
- ربع كوب من منعم الأقمشة الذي تستخدمه في المنزل.
- ٢٠٠ جرام من هيدركسيد الصوديوم .
احذر أن ترمي زيت القلي المستعمل من الان هتكسب دهب كنز في البيت وإليك السبب!
طريقة التحضير صابون الغسيل
- يمكن أن نحضر طبق كبير بلاستيك ونقوم بوضع به الماء مع هيدروكسيد الصوديوم ونقوم بتقليبهم جيدا سويا حتى يذاب الصوديوم تماما في الماء.
- فيما بعد نستخدم ملعقة خشبية في تقليب المكونات ويجب إرتداء كمامة وذلك بسبب تفاعلات الصوديوم ثم بعد ذلك نضيف زيت القلي بالتدريج ونستمر في التقليب حتى تمام التجانس.
- كما أنه أثناء التقليب نضع منعم الأقمشة ونستمر في التقليب الجيد مع الحذر من تفاعلات الصوديوم.
- بعد ذلك نستمر في تقليب الخليط جيدا لمدة ١٥ دقيقة متواصلة ثم بعد ذلك نضع الخليط جانبا ثم بعد نقوم بالتقليب مرة أخرى لمدة ربع ساعة جديدة وبعد ذلك نقوم بوضع الخليط في زجاجة ونقوم بغلقها جيدا ويمكن أن نستخدمها في غسل الإطباق والأواني والشفاطات وفي الحمامات ويمكن أن نضع منها القليل في ماء المسح ونستخدمه في تنظيف الأرضيات ويمكن أن تستخدم في غسيل الأحواض والبانيو لذلك على ربات المنازل الاحتفاظ بزيت القلي وعدم رميه مرة أخرى كما كان يحدث في السابق.
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