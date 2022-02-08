نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مسابقة الحلم للاشتراك من جميع الدول سحب 100000 دولار في المقال التالي
تستعد مسابقة الحلم لبدء أول سحب على أولى جوائزها بقيمة 100 ألف دولار أمريكي في موسم استثنائي هو الأكبر من حيث قيمة الأموال المقدمة عبر السحوبات المختلفة، في الوقت الذي يواصل فيه الآلاف من البحث عن كيفية ورقم الاشتراك من جميع الدول، من أجل المشاركة في السحب المقبل، وأملاً في الحصول على الجائزة والفوز بها، في حين لم لم يتحدد حتى الآن موعد السحب على تلك الجائزة، وإن كانت التوقعات تشير إلى أنه سيكون بنهاية شهر فبراير الجاري على أقصى تقدير أو بنهاية هذا الأسبوع.
الاشتراك في مسابقة الحلم
جدير بالذكر أن متاح لكل من تخطى عمره حاجز الـ 18 عامًا من الاشتراك عبر إحدى الطرق الأساسية المعروفة، ومنها الاشتراك عبر الاتصال الهاتفي على الرقم المرادف لدولتك، أو الاشتراك عبر خدمة الرسائل النصية sms بإرسال كلمة حلم أو دريم إلى الرقم المرادف لدولتك، وفي حالة عدم وجود رقم للدولة التي تنتمي لها في سجل الأرقام، يُمكنك الاتصال والتواصل من خلال الرقم الدولي الموحد، كما يُمكن الاشتراك أيضًا من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي أو عبر تحميل تطبيق حلم لهواتف الذكية وتثبيته على الجوال، ثم اتباع باقي خطوات الاشتراك الأساسية.
رقم مسابقة الحلم
- السعودية: موبايلي 650444
- السعودية: زين 755505
- السعودية: Virgin Mobile 300300
- السعودية: STC 858888
- الإمارات: اتصالات 6070
- الإمارات: DU 3636
- الكويت GSM 4141
- عمان GSM 90434
- البحرين Batelco 94000
- البحرين VIVA 98885
- البحرين زين 94000
- العراق Asiacell 2266
- العراق Korek 2180
- فلسطين jawwal 1623
- فلسطين Wataniya 6750 .
- مصر فودافون 95458
- مصر GSM 95450
- الأردن أورنج 98880
- الأردن Umniah 98858
- الأردن زين 98858
- اليمن MTN 2622
- اليمن Sabafon 5222
- اليمن Y Telecom 8442
- اليمن Yemen Mobile 87602
- المغرب INWI 9669
- المغرب أورنج 9669
- سوريا Syriatel 1565
- سوريا MTN 1555
- تونس GSM 85988
- لبنان GSM 008821622775627
جدير بالذكر أن السحب يتم بنظام القرعة العشوائية التي يُعلنها الإعلامي مصطفى الأغا مقدم المسابقة عبر برنامج صدى الملاعب عبر فضائية إم بي سي، ويتم الاتصال باسم الفائز فوز السحب لتقديم التهنئة له وتحديد موعد الحصول على الجائزة والحصول على البيانات الخاصة به.
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