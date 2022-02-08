شوف عروض جرير الأسبوعية علي الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل 60% ألحق قبل نفاذ الكمية

عروض جرير السعودية، تكون مكتبة جرير من ضمن أكبر المكاتب الشهيرة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية بالسوق المركزي والمالي، حيث أن هذه المكتبة قد استطاعت أن تقوم بتوفير وتواجد كافة متطلبات واحتياجات كل شخص متواجد في المملكة العربية السعودية، وأيضًا تقوم مكتبة جرير على توفير كل المتطلبات والاحتياجات التي يريدها طلبة المدارس بأكملهم مع المستلزمات الخاصة بالمكاتب، وكذلك الألعاب التي يحتاجها ويريدها الأطفال المتواجدين في المملكة العربية السعودية.

عروض جرير اليوم علي الشاشات والجوال واللاب توب تصل ل 70 ٪

عروض جرير السعودية

خصومات مكتبة جرير تقوم بتقديم ومنح أكبر العروض القوية التي تصاحبها خصومات مذهلة ورائعة للغاية، كما أن تلك المكتبة تعتبر من المكاتب التي تختص لبيع كل المنتجات والمستلزمات التي يحتاجها ويريدها كل شخص متواجد في المملكة العربية السعودية، وذلك يكون بمناسبة نهاية عام ماضي وهو 2021 وبداية عام آخر حديث وهو 2022، وأيضًا فإن هذه العروض والخصومات المقدمة والمتواجدة عن طريق مكتبة جرير بسعر صغير مناسب ومتلائم مع كل مواطن في السعودية.

تخفيضات جرير اليوم

تنزيلات جرير على ورق المتخصص من النوع روكو الكتان باللون الأبيض 100 ورقة يكون بسعر 55 ريال سعودي.

خصومات جرير ورق التصوير من النوع كولور الملون البيج أو الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو الوردي 250 ورقة يكون بسعر 22 ريال سعودي.

تنزيلات جرير دبابيس الضغط من النوع روكو ميتاليك بالألوان المختلفة يكون بسعر 9 ريال سعودي.

عروض جرير الأسبوعية سعر كتاب شمس العرب تسطع على الغرب يكون 32 ريال سعودي.

ورق اللاصق للملاحظات بالسطور 3 * 3 بوصة عدد 100 ورقة باللون الأحمر أو الأبيض يكون بسعر 7 ريال سعودي.

ستيكي باك فليكرو باللون البيج يكون بسعر 59 ريال سعودي.

خصومات جرير اليوم