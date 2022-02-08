شوف خصومات وعروض هايبر بنده بالسعودية مازالت مستمرة وبقوة اشتري كل مستلزمات المنزل بنصف الثمن

هايبر بنده بالسعودية تعد أضخم هايبر ماركت وتتوافر به كل ما يحتاجه أفراد المجتمع من سلع ومنتجات ضرورية، ويتواجد له العديد من الفروع في جميع أنحاء السعودية و الدول العربية أيضاً فهو يعد الأكثر انتشاراً ومبيعاً على الإطلاق بداخل المملكة، ويسعي جاهداً دائماً لإرضاء المستهلك من خلال توفير له العروض والتخفيضات على كل المنتجات وتوافرها بكل الفروع في نفس الوقت.

عروض هايبر بنده على السلع الغذائية الضرورية:

متواجد بداخل العرض أرز سيلا بسمتي الوليمة الكيس وزن (10كجم) السعر له قبل العرض كان 82.95 ريال سعودي وأصبح بداخل 58.95 ريال سعودي.

متوفر ايضاً زيت دوار الشمس شمس/ نباتي العربي (2.9 لتر) السعر قبل العرض 36.95 ريال سعودي وبعد العرض أصبح 23.95 ريال سعودي.

متاح بامية زيرو سيارا الكيس وزن (400 جرام) اشتري كيس وأحصل على الأخر هدية مجانية السعر قبل العرض 24.40 ريال سعودي وبعد العرض أصبح 10.95 ريال سعودي.

يتواجد بالعرض أيضاً كافة منتجات شركة ساديا التي تتمتع بجودتها العالية وسوف نتناولها بالتفصيل كما يلي:-

متاح بالعرض دجاج بدون عظم وزن (2.5 كجم) السعر داخل العرض، 49.95 ريال سعودي.

متوفر ايضاً صدور دجاج طرية السعر داخل العرض 58.95 ريال السعودي، تدخل في العديد من الماكولات الشهية مثل الفاهيتا.

متواجد ايضاً برجر بقري سعره قبل العرض 31.95 ريال سعودي وبعد العرض أصبح 20.95 ريال سعودي، بادر بالحصول على العرض الأن.

متوفر خضار مشكلة مع ذره/ فاصوليا خضراء متقطعة / بازلاء خضراء(450كجم)/ سبانخ متقطعة (400كجم)، إشتري كيس وأحصل على الأخر هدية مجانية ، السعر من قبل العرض 19.90 ريال سعودي وبداخل العرض الأن 9.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على المنظفات: