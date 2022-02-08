نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات أسواق العثيم بالسعودية تخفيضات هائلة تصل إلى 60٪ في المقال التالي
عمر شويل - جدة خصومات أسواق العثيم بالسعودية تخفيضات هائلة تصل إلى 60٪ - ثقفني
نسعي دائماً لتقديم كل ما هو جديد من العروض والتخفيضات في جميع الهايبر ماركت الأشهرها والأكثرها انتشاراً، والتي من أهمها أسواق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية، لكونه بسعر دائما وجاهداً لتقديم أقوى العروض والخصومات المستمرة دايماً وبقوة على جميع السلع والمنتجات الضرورية والاساسيىة لكل مستهلك للحصول على إرضاء جميع العملاء.
عروض أسواق العثيم على أدوات المطبخ:
- متواجد بداخل العرض مقلاه بلاكستون متوفرة بمقاسات مختلفه المقاس الاول (24cm) بسعر 25 ريال سعودي، المقاس الأخر (26cm) بمتوفر بسعر 30 ريال سعودي.
- متواجد ايضاً طقم قدور سويت هوم غير لاصق متكون من 10 قطع مقاسات مختلفة، سعره بداخل العرض 149 ريال سعودي.
- متاح الأن طقم عشاء 20 قطعه مقاسات مختلفة السعر للطقم بداخل العرض 59 ريال سعودي.
- متوفر بالعرض أيضاً طقم حافظة طعام سوبر ماركت 3 قطع، سعره بداخل العرض 39 ريال سعودي.
- يوجد تخفيض على مقلاه هوم واي بغطاء المقاس الأول (24 سم) بسعر 38 ريال سعودي، والمقاس الأخر (26سم) بسعر 45 ريال سعودي.
تخفيضات العثيم على اللحوم:
- متواجد بداخل العرض في قسم اللحوم اسكالوب بقري برازيلي طازج، سعره بالعرض للكيلو 39.95 ريال سعودي.
- يوجد تخفيض على برجر بقري برازيلي، للإستمتاع بأشهى سندوتش برجر بمذاق رائع، السعر قبل العرض كان 39.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 25.95 ريال سعودي.
- يوجد خصم يصل إلى 10٪ على ستروجانوف برازيلي، السعر قبل العرض كان 46.95 ريال سعودي والسعر داخل العرض أصبح 39.95 ريال سعودي.
- نقانق بقري برازيلي، السعر قبل العرض 39.95 ريال سعودي وبعد العرض أصبح 28.95 ريال سعودي.
- تخفيض يصل إلى 10٪ على كفته بقري برازيلي طازجة السعر قبل العرض كان 38.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 26.95 ريال سعودي.
- روستو بقري برازيلي طازج السعر قبل العرض 46.95 ريال سعودي، وبعد العرض أصبح 39.95 ريال سعودي. عروض وخصومات أسواق العثيم على السلع الغذائية:
- متواجد بداخل قسم السلع الغذائية كل المنتجات تتمتع بعروض وخصومات هائلة والتي من بينها كفتة بقري أمريكانا (1 كيلو)، السعر قبل العرض كان 37.95 ريال سعودي و داخل العرض 33.95 ريال سعودي.
- متاح أيضاً اسكالوب دجاج امريكانا، اشتري واحدة وأحصل على الأخرى مجاناً ، الكيس وزن (750 جرام) السعر قبل العرض 77.90 ريال سعودي واصبح بعد العرض 38.50 ريال سعودي.
- يوجد ايضاً زيت دوار الشمس هاله/ نباتي نخيل (1.5 لتر)، السعر قبل العرض 16.95 ريال سعودي وبعد العرض اصبح 11.95 ريال سعودي.
- خصم يصل إلى 10٪على زيت زيتون بكر ممتاز عافية السعر قبل العرض 34.95 ريال سعودي واصبح بعد العرض 24.95 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ