شوف خصومات 60% في جرير بالسعودية JARIR على الجوالات والأجهزة الذكية

مكاتب جرير يعتبر من أشهر المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية، والتي تضم العديد من الجولات والشاشات الحديثة والمميزة، والهواتف الذكية، لذلك يحرص جرير على تقديم أفضل العروض والخصومات بشكل دائم، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال عروض جرير على الجوالات والهواتف.

عروض جرير للجوالات

جوال هواوي بي 50 برو الجيل الرابع سعة مئتان وستة وخمسون جيجا بايت ورامات ثمانية جيجا بايت ولونه ذهبي أسود أو ذهبي كاكاو، وجوال شاومي 11 تي برو الجيل الخامس سعة مئتان وستة وخمسون جيجا بايت ورامات اثنا عشر جيجا بايت، وسامسونج جالكسي رد فليب 3 5G الجيل الخامس سعة مئتان وستة وخمسون جيجا بايت ورامات ثمانية جيجا بايت وألوانه ذهبي وكريمي، وجوال سامسونج جالكسي رد فولد 3 الجيل الخامس سعة مئتان وستة وخمسون جيجا بايت ورامات اثنا عشر جيجا بايت وألوانه أسود وأخضر وفضي، وجوال سامسونج جالكسي رد فولد 3 سعة خمسمائة واثنا عشر جيجا بايت ورامات اثنا عشر جيجا بايت ولونه أسود، وجوال ابل ايفون13 برو ماكس سعة مئتان وستة وخمسون جيجا بايت وألوانه أزرق سبريا وجريفتي وفضي، وجوال هواوي 9 سعة مائة وثمانية وعشرون جيجا بايت ورامات ثمانية جيجا بايت وألوانه أسود وأزرق، وجوال سامسونج جالكسي اس 21 اف اي 5G سعة مئتان وستة وخمسون جيجا بايت ورامات ثمانية جيجا بايت وألوانه أخضر فاتح وبنفسجي وأبيض ورمادي، وجوال ابل ايفون12 سعة مائة وثمانية وعشرون جيجا بايت وألوانه أزرق، وأسود، وبنفسجي وأبيض.

عروض جارير للشاشات

شاشة هاير u6900uG خمسة وستون بوصة ودقتها 4k الترا إتش دي، وشاشة هاير LE70K6500UG سبعون بوصة ودقتها 4k إتش دي، وشاشة شاومي مي تي في بي 1 خمسة وخمسون بوصة، وشاشة تي سي ال 55T6T5 خمسة وخمسون بوصة، ونظام موسيقي بلوتوث سوني V43D, MHC لونه أسود، ونظام موسيقي اتصال طويل المدى V73D, MHC لونه أسود، وشاشة سكاي وورث 50SUC8300 خمسون بوصة ودقتها 4K الترا إتش دي، وشاشة اسكاي وورث 55SUC9300 خمسة وخمسون بوصة ودقتها 4K إتش دي، وشاشة تي سي ال 50T6T5 خمسون بوصة، وشاشة تي سي ال 65T6T5 خمسة وستون بوصة.