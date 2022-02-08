شوف خصومات تصل إلى 27% من Saco على الأجهزة الرياضية المتنوعة المختارة؛

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خصومات تصل إلى 27% من Saco على الأجهزة الرياضية المتنوعة المختارة

ماكينة سير مشي، قوة 2.25 حصان، حمولة تصل إلى 120 كيلو، متوفر بأزرار للسرعة والميل، مزودة بالتوقف الناعم التلقائي في حالة الطوارئ، تصميم جديد وفريد، متوفر زر عداد لقياس نبضات القلب، عداد السرعة من أول كيلو حتى 16 كيلو، مساحة حصيرة المشاية للجري 45 سم × 130 سم، مزودة بأربع عجلات لسهولة الحركة، متوفر بالجهاز حامل لزجاجة المياه، السير مبطن ومريح للأقدام عند الأستخدام، نوع الشاشة كرستال مائلLCD، سعر الجهاز 2499.00 ريال بدلاً من 3035.00 ريال.

دراجة للتدريب، وجهاز تمارين للزراعين والسواقين، ماركة سبورتكس، أقصى وزن لحمولة الجهاز تصل إلى 125 كيلو جرام، نوع مقاومة الجهاز مغناطيسي، مزودة بشاشة LCD عريضة، كريستال سائل، متوفرة 12 برنامج، سعر الجهاز 1999.00 ريال بدلاً من 2799.00 ريال، يقسط على ثلاث دفعات بمبلغ 666.33 ريال.

بدلة ساونا، مصنعة من مادة الفينيل، متوفرة بلون أسود، متاحه بمقسان L، XL، تساعد الجسم يالتخلص من المياة الزائدة تحت الجلد، متاح أستعملها الجنسين، من مميزاتها خفيفة الوزن باللبس والتصميم، سعر البدلة 44.75 ريال.

سرير خشبي متين، لعمل المساج والتدليك، مع حقيبة تخزين، مصنوعة من خامات مقاومة للماء والزيت، أرجل السرير مصنوعة أيضاً من الخشب، متوفرة بلون أرجواني، سعر السرير 1099.00 ريال، أدفع 366.33 ريال على 3 دفعات وبدون رسوم أدارية.

جهاز تمارين بحركة واحدة، يستخدم لعمل 6 تمارين، ويستعمل للتمارين الرياضية، سعر القطعة 99.50 ريال، وتقسط على 3 دفعات بمبلغ 33.16 ريال.