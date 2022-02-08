شوف منيو الطازج الجديد 2022

مطعم الطازج هو أحد أشهر المطاعم السعودية في العالم العربي والأجنبي، حيث يقدم هذا المطعم وجبات الدجاج المشوي فقط، مع بعض المقبلات الجانبية معه، مثل البطاطس المقلية، والمشروبات الغازية، وله عدة فروع في دول الخليج والدول الأخرى في آسيا وأفريقيا، كما أنه له فرع في أمريكا، ليقدم الطعام الحلال لكل العرب الموجودين في أمريكا، وفي هذه المقالة سوف نذكر منيو الطازج الجديد الذي تم طرحه في جميع الفروع بأسعار مناسبة.

منيو الطازج الجديد

تقدم فروع مطاعم الطازج السعودية الفراخ المشوية والمتبلة بخلطة من هذه التوابل الثوم والزنجبيل والطماطم والليمون، ويحتوي منيو الطازج على العديد من الأصناف والتي منها الآتي: