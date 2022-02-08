شوف منيو الطازج الجديد 2022

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عمر شويل - جدة منيو الطازج الجديد 2022 - ثقفني
مطعم الطازج هو أحد أشهر المطاعم السعودية في العالم العربي والأجنبي، حيث يقدم هذا المطعم وجبات الدجاج المشوي فقط، مع بعض المقبلات الجانبية معه، مثل البطاطس المقلية، والمشروبات الغازية، وله عدة فروع في دول الخليج والدول الأخرى في آسيا وأفريقيا، كما أنه له فرع في أمريكا، ليقدم الطعام الحلال لكل العرب الموجودين في أمريكا، وفي هذه المقالة سوف نذكر منيو الطازج الجديد الذي تم طرحه في جميع الفروع بأسعار مناسبة.
منيو الطازج الجديد
تقدم فروع مطاعم الطازج السعودية الفراخ المشوية والمتبلة بخلطة من هذه التوابل الثوم والزنجبيل والطماطم والليمون، ويحتوي منيو الطازج على العديد من الأصناف والتي منها الآتي:
- وجبة الدجاج العادية، والتي تتكون من الفراخ المشوية، ويقدم بجانبها الأرز والطحينة والخبز.
- دجاج بروست، وهو عبارة عن قطع من الدجاج المقرمش، ويمكن أن يكون حار أو عادي على حسب الرغبة، وذلك بعدد ثلاثة قطع، ويقدم بجانبها صلصة الثومية، والخبز، والبطاطس المقلية، ويكزم سعر هذه الوجبة حوالي 20 ريال سعودي.
- وجبة تكا، وهي عبارة عن دجاج متبل بخلطة خاصة، ويقدم بجانبه صلصة الثومية، والبطاطس المقلية، وأي نوع من أنواع المشروبات الغازية، ويكون سعر هذه الوجبة في حدود 25 ريال سعودي.
- برجر عربي بالدجاج، ويتم عمله بخبز أبيض أو أسمر على حسب الرغبة، ويقدم بجانبه الكاتشب والبطاطس المقلية وأي نوع من أنواع المشروبات الغازية، ويكون سعر هذه الوجبة حوالي 22 ريال سعودي.
- وجبة ساتيه، وهو عبارة عن ساتيه مشوي، يقدم مع البطاطس المقلية وصوص الثومية، وأي نوع عصير أو مشروب غازي، ويكون سعر هذه الوجبة حوالي 15 ريال سعودي.
- الناجتس، وهو عبارة عن عدد عشر قطع من الدجاج المقلي، ويقدم بجانبه الكاتشب، وأي نوع من أنواع المشروبات الغازية، ويكون سعر هذه الوجبة حوالي 20 ريال سعودي.
- وجبة الرشاقة أو وجبة الدايت، وهي عبارة عن فراخ مشوية بطريقة صحية بحيث لا تزيد من وزن الجسم، ويقدم بجانبها سلطة خضراء، مع الخبز الأسمر الصحي، وهناك نوعين آخرين من الدجاج يتم إضافتهم إلى هذه الوجبة على حسب الرغبة، وهو دجاج التكا، والشيش طاووق والكباب أيضاً، ولكن يتم طهيهم بطريقة صحية، ويقدم بحانبهم السلطة الخضراء، ويختلف سعر هذه الوجبة على حسب المكونات، ولكن السعر لا يتعدى 25 ريال سعودي.
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