أفضل الطرق لتخزين الخضروات وكيفية الحفاظ عليها طازجة لأطول وقت

أفضل الطرق لتخزين الخضروات، لكل ربة منزل عاداتها لشراء الخضروات وتخزينها، فهناك سيدة تفضل أن تشتري وقت حاجتها لتضمن بقاء الطعام طازج ويوجد أيضا من ترغب في شراء الطعام بالأسبوع أو شهريا وتقوم بتخزينهم، ولكن أغلب السيدات تفضل حفظ الطعام بالثلاجة تسيهلا للمجهود والوقت أثناء إعداد الوجبات.

أفضل الطرق لتخزين الخضروات

تفكر الكثير من السيدات في تخزين الخضروات ويكون هذا الخيار الأفضل وبشكل خاص حين حدوث أي أمر طارئ يلزم ربة المنزل بالبقاء في المنزل لفترة طويلة، ويوجد الكثير من الطرق التي تساعد في الحفاظ على تخزين الخضروات لفترة طويلة دون أن تفسد الخضروات من البكتريا، وسنتحدث عن أهم الطرق للحفاظ على الخضروات.

الطرق السليمة للحفاظ على الخضروات

طريقه تخزين الخضروات الورقية

عدم غسل الخضروات الورقية حتي لا يتراكم عليها العفن

وضع الخضروات الورقية في منشفة جافة ثم وضعها في الثلاجة

يجب الحفاظ علي أن نضع المنشفة داخل مكان ليس كثير البروده

وضع المنشفة داخل علبه بلاستيك وغلقها جيدا

طريقة تخزين البطاطس

نقوم بتقشير البطاطس وتقطع لشرائح متوسطة الحجم.

توضع البطاطس في وعاء به ماء وخل لمدة ربع ساعة.

تلف البطاطس بمنشفة إلى أن تجف تماما.

نقوم بوضع القليل من الزيت على البطاطس وتوضع بالفريزر.

طريقة تخزين الليمون

قومي بوضع الليمون ف كيس بلاستيك وقومي بغلق الكيس جيدا

يوضع الكيس في الفريزر ولابد من كتابة تاريخ التخزين

طريقة تخزين البرتقال

البرتقال عنصر غذائي مهم فيجب علينا الحفاظ عليه وتخزينه بشكل صحي.

يغسل البرتقال جيدا وينشف تماما قبل القيام بتخزينه.

نقوم بوضع البرتقال بأكياس بلاستيكية مثقوبة وتوضع في الفريزر.

طريقة تخزين الثوم

نقوم بتقشير الثوم إلي فصوص حسب الرغبة المراد تخزينها.

نضع الثوم في أكياس بلاستيك ونضعهم ف الفريزر.

طريقة تخزين البصل

أولا لابد من تقشير البصل ثم تقطيعه لشرائح أو مفروم. يخزن البصل بأكياس بلاستيك وتوضع في الفريزر.

طريقه تخزين باقي الخضروات بشكل عام