طريقة سحب النقود من ماكينة الصراف الآلي ATM بدون بطاقة في 3 دقائق

طريقة سحب النقود من ماكينة الصراف تعتبر هذه الخدمة من أجدد الخدمات التي يقدمها أي بنك، ويطلق عليها المحفظة الإلكترونية، فهذه الطريقة هي الوسيلة الأفضل عند السحب أو الإيداع الإلكتروني، لذلك يهتم الكثير من بالتعرف على جميع تفاصيل هذه الخدمة الجديدة، ومن مقالنا لليوم سنتحدث عن كل ما يخص المحفظة الإلكترونية بطريقة مبسطة، كما أننا سنشرح كيفية عمل محفظة للمرة الأولى.

طريقة سحب فلوس بدون كارت من أي ماكينة

مع تطور التكنولوجيا تطورت طرق سحب الأموال وإيداعها، ومن التالي سنتعرف على الطريقة الصحيحة للسحب:

يجب أولا أن يقوم المستخدم بالتسجيل في المحفظة الإلكترونية.

بعد ذلك في الخطوة التالية يقوم بتحديد نوعية العملية المراد القيام بها وهي السحب النقدي.

يقوم بعدها بكتابة المبلغ المراد سحبه من المحفظة.

يطلب منك في هذه الخطوة إدخال كلمة سر المحفظة.

بعد ذلك سيظهر تلقائياً كود أمان الـ OTP

سوف تظهر عدة اختبارات على الشاشة نقوم بتحديد الخدمة المرادة وهي نقدية بدون بطاقة.

سيظهر عدة خدمات نقوم باختيار المحفظة الإلكترونية.

ومن ثم بتحديد السحب نقديا.

سيتطلب بعدها إدخال رقم الهاتف الموجود عليه المحفظة.

يتم إرسال رمز سري عليك بإدخاله سريعا لأنه يتغير بسرعة.

أدخل الرقم الذي تريد أن تقوم بسحبه.

طريقة عمل محفظة إلكترونية

بعد أن تم التعرف على طريقة سحب الفلوس بدون كارت، يجب التعرف على كيفية عمل تلك المحفظة، ومن التالي سنتعرف على ذلك: