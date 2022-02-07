شوف خصومات بنده الشهرية خصم 50% لمدة ثلاثة ايام اغتنم الفرصة وتسوق الآن

خصومات بنده الشهرية، سوق بنده يكون من الأسواق التي يتوفر ويتواجد فيها كل السلع والمنتجات التي يطلبها ويريدها كل مواطن بالمملكة العربية السعودية سواء كان من المستحضرات الغذائية أو الغير غذائية ومعها أيضًا الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية التي يقوم هايبر بنده بتوفيرها، فمن الممكن التقديم والمنح لهذه الخصومات والعروض أما أن تكون بشكل يومي أو أسبوعي من المستلزمات التي يقوم هايبر بنده بتقديمها وعرضها لكل الزبائن.

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خصومات بنده الشهرية

يكون هايبر بنده من ضمن الأسواق التي بنيت وأنشأت في سنة 1979، حيث أن تلك الشركة تعد من أكبر الشركات المهمة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، وكذلك صار الهايبر من إحدى الأسواق المالية والتجارية وأيضًا المركزية، وهذا لكي يتم البيع لكل المستلزمات والسلع التي يطلبها ويريدها كل مقيم بالمملكة العربية السعودية، إلى أن قام السوق بتوفير وتواجد منتجات عديدة وسلع أخرى سواء كانت من المستلزمات الغذائية أو الغير غذائية حتى صار السوق من الأسواق الشهيرة في كل أرجاء السعودية.

عروض بنده السعودية

تخفيضات بنده اليوم شبيهة القشطة من النوع نادك مقدار 170 جرام عدد 3 + 2 تكون بسعر 13.50 بدلًا من 22.50 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية 10 * 1100 جرام من الدجاج نوعه الفقيه للكرتون الواحد يكون بسعر 124.95 بدلًا من 154.95 ريال سعودي. خصومات بنده الأسبوعية المياه من النوع بيرين مقدار 24 * 200 عدد 3 + 1 يكون بسعر 37.50 بدلًا من 50 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية 6 * 1.5 لتر من المياه نوعها بيرين عدد 2 + 1 يكون بسعر 21 بدلًا من 31.50 ريال سعودي.

تخفيضات بنده الأسبوعية

عروض بنده الشهرية مكس المهياج مقدار 450 جرام عدد 1 + 1 يكون بسعر 61.95 بدلًا من 123.90 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم 155 جرام من بطاطس الشيبس نوعها تسالي عدد 2 + 1 يكون بسعر 11.50 بدلًا من 17.25 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية شوكولاته مينيز بالبندق عدد 2 + 1 مقدار 150 جرام يكون بسعر 31.90 بدلًا من 47.85 ريال سعودي.

تنزيلات بنده الأسبوعية