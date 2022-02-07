شوف عروض أسواق العثيم أقوى تخفيضات وخصومات كبيرة على السلع

احصل على خصومات كبيرة وتخفيضات مذهلة من أسواق العثيم على مدار أسبوع كامل حيث تبدأ العروض من يوم الأربعاء الثاني من فبراير وتستمر حتى مساء يوم الثلاثاء 8 فبراير. يحتوي بروشور العروض على منتجات متعددة ومتنوعة ما بين السلع الغذائية والالكترونيات بالإضافة إلى منتجات العناية بالشعر والبشرة للكبار والصغار، الورقيات، المنظفات. وكثير من الأصناف الأخرى المميزة التي تجدونها داخل أسواق عبد الله العثيم.

أسواق العثيم

استمتع بالطعم اللذيذ للتورتة بكريمة الشوكولاتة حجم وسط مقابل 20 ريال فقط بدلاً من 40 ريال واستفيد من خصم بنسبة 50%.

خصم 50% من العثيم مول على بقلاة حجاب بالقشطة مقابل 20 ريال فقط بدلاً من 40 ريال.

اشتري كيس من زود خبز برجر بالسمسم 6 حبات داخل الكيس، واحصل على الكيس الثاني مجاناً يعرض مقابل 3.95 ريال بدلاً من 7.90 ريال.

حلا جوز هند مع الكريز سعر العلبة الوسط فقط 11.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال.

تمتع بطعم الدونات المميز مع دونات فانسي علبة تحتوي على أربع حبات بسعر 8.95 ريال، يمكنكم أيضاً الاطلاع على طريقة عمل الدونات في المنزل من خلال موقع ثقفني.

العثيم مول

احصل على خصم على جبن مثلثات المراعي مثلث الفيتامينات عبوة 32 قطعة وزن 480 جرام بسعر 10.95 ريال بدلاً من 13.5 ريال.

بسعر 7.95 ريال فقط بدلاً من 10.25 ريال اشتري عبوة جبن المراعي فيتا الجديدة وزن 400 جرام.

اشتري ثلاث حبات من خبز لوزين بني شرائح وزن 600 جرام وادفع سعر اثنين فقط 11.5 ريال بدلاً من 17.25 ريال.

احصل على ثلاث حبات بسعر حبتين من جبن المراعي بالقشطة مربعات وزن 108 جرام بسعر 9.90 ريال بدلاً من 14.85 ريال.

عروض العثيم

حليب المراعي نجوم شوكو 18 × 150 مل بسعر 17.95 ريال بدلاً من 20.75 ريال للكرتون.

سمن المراعي وزن 800 جرام مقابل 33.95 ريال بدلاً من 46.95 ريال للحبة بخصم قدره 13 ريال سعودي.

أيضا من العروض المتاحة الخصومات التي يقدمها العثيم مول على الفواكه والخضراوات الطازجة حيث تعرض علبة الفراولة مقابل 3.45 ريال.

احصل على كيلو تفاح أخضر بسعر 7.5 ريال سعودي.

تفاح أحمر سعر السلة 7.5 ريال.

العثيم