شوف عروض بنده تقدم أقوى عروض وفر فلوسك على الهواتف الذكية والإلكترونية لا تفوتها Panda

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عمر شويل - جدة عروض بنده تقدم أقوى عروض وفر فلوسك على الهواتف الذكية والإلكترونية لا تفوتها Panda - ثقفني
تتقدم عروض بنده بتقديم أفضل العروض والخصومات المذهلة على مختلف الأجهزة تحت شعار وفر فلوسك مع بنده وهايبر بنده. كما تتميز بتقديم مجموعة وباقة رائعة من مختلف الماركات العالمية على على مختلف أنواع الهواتف الذكية التي لا يمكن الاستغناء عنها بأي شكل كان لأهميتها في إنهاء الكثير من الأعمال أو من خلال التصفح ومعرفة أخبار العالم وأيضا نقدم لكم أروع الأجهزة الإلكترونية ( الشاشات الإلكترونية) بخصومات مذهلة.
أقوى عروض الهواتف الذكية على الهواتف الذكية بخصومات مذهلة
- خصم 50 ريال على هاتف شاومي ريدمي 10، بمعالج أوكتا كور، كما يتوفر الجهاز بثلاث ألوان هما الرمادي والأزرق والأبيض. أما مقاس الشاشة هو 6.5 بوصة، وذاكرة عشوائية مساحتها 4 جيجا بايت، وداخلية بسعة 64 جيجا بايت. بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل، وأربع كاميرات خلفية بدقة 2+2+8+50 ميجا بيكسل. بسعر 549 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي.
- وفر مع بنده 160 ريال على هاتف سامسونج أي 52 إس، من الجيل الخامس، بشاشة مقاسها 6.5 بوصة، ومعالج أوكتا كور. بينما سعة الرام 8 جيجا بايت، والداخلية سعتها 32 جيجا بايت، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل عالية الوضوح. بالإضافة لأبع كاميرات خلفية دقتهم هي 5+5+12+64 ميجا بكسل. بسعر 1499 ريال بدلاً من 1659 ريال سعودي، ويتوفر الهاتف في متاجر بنده بأربع ألوان هما الأسود الأبيض والأخضر، وأيضاً معه الضمان الذهبي.
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