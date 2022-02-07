شوف أقوى عروض اكسترا لنهاية الشتاء وتخفيضات تصل حتى 50%

عروض اكسترا تقدم أقوى العروض والتخفيضات على الأجهزة الكهربائية المنزلية المتنوعة وخصومات جبارة بمناسبة نهاية الشتاء، فبادروا بالسرعة واغتنام الفرصة للتمتع بآخر فرصة لعروض الشتاء قبل نهاية العرض أو إنتهاء الكمية، حيث يمكنكم الشراء من خلال الموقع الرسمي للشركة اون لاين أو من خلال التوجه إلى أقرب فرع من فروع شركة اكسترا للبيع بالتجزئة والمنتشرة حول المملكة العربية السعودية والتعرف على جميع العروض الأخرى المتاحة، حيث توفر مجموعة من العروض والتخفيضات التي قد تصل إلى 70% على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية واكسسوار الجوالات، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم أفضل عروض الأجهزة الكهربائية المنزلية لهذا الأسبوع.

عروض اكسترا للأجهزة الكهربائية المنزلية الثقيلة:

كلاس برو ثلاجة باب جانب باب مقاس 19.9 قدم متوفرة باللون الفضي بخصم قيمته 35% اي بسعر 2,599 ريال سعودي بدلاً من 3,999 ريال.

إلى جي ثلاجة مقاس 16.9 قدم لينير كمبروسيور متوفرة باللون الفضي بسعر 3,699 ريال سعودي بدلاً من 5,249 ريال، أي بخصم قيمته 33.33%.

بيكو نشافة ملابس وزن 7 كيلو متوفرة باللون الأبيض وبخصم قيمته 48.01%، أي بسعر 1,299 ريال سعودي بدلاً من 2,499 ريال.

عرض آرستون نشافة ملابس وزن 7 كيل، مزودة بخاصية التجفيف بالتهوية، متوفرة باللون الأبيض بخصم 21.51%، أي بسعر 1,569 ريال سعودي بدلاً من 1,999 ريال.

كاندي غسالة تعبئة أمامية غسيل وتجفيف وزن من 9 إلى 14 كيلو متوفرة باللون الفحمي بسعر 2,699 ريال سعودي بدلاً من 4,599 ريال، وبخصم قيمته 41.31%.

توشيبا غسالة تعبئة علوية وزن 15 كيلو بسعر 2,299 ريال سعودي بدلاً من 3,299 ريال سعودي، بخصم 30.31%.

عروض الأجهزة الكهربائية الصغيرة:

باناسونيك ميكرويف،مقاس 32 لتر، قوة 1000 وات 60/50 هرتز متوفر باللون الفضي بسعر 969 ريال سعودي بدلاً من 1,099 ريال، وبخصم قيمته 11.82%.

ال جي ميكرويف سولو مقاس 20 لتر، متوفر باللون الأسود بخصم 22.45%، بسعر 449 ريال سعودي بدلاً من 579 ريال.

ال جي مايكرويف، سعة 56 لتر سمارت انفرتز، سهل التنظيف متوفر بخصم 33.35%، أي بسعر 999 ريال سعودي بدلاً من 1,299 ريال.

باناسونك مايكرويف سعة 25 لتر، قوة 800 واط متوفر باللون الفضي وبخصم 23.64%، أي بسعر 549 ريال سعودي بدلاً من 719 ريال.

كما يوجد عروض على العديد من المكانس الكهربائية العدية والذكية بخصومات هائلة، فيوجد عرض على مكنسة هوفر بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 359 ريال، وأقوى العروض على مكنسة موماكس كهربائية ذكية متوفرة باللون الأسود بخصم 42.89% أي بسعر 599 ريال سعودي بدلاً من 1,049 ريال.