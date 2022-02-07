نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات 45% على الأجهزة الكهربائية والجوالات عروض بن داوود حتى نهاية فبراير في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات 45% على الأجهزة الكهربائية والجوالات عروض بن داوود حتى نهاية فبراير، حيث يتوفر يتوفر تيفال شواية كهربائية سعة 2000 وات بسعر 279 ريال بدلاً من 399 ريال خصم 30%، يتوفر دورا شاشة ال اي دي سمارت بتقنية 4k الترا اتش دي 50 بوصة بسعر 1599 ريال بدلاً من 1999 ريال خصم 20%، يتوفر ايه تي سي شاشة ال اي دي سمارت بتقنية 4k الترا اتش دي 55 بوصة بسعر 1699 ريال بدلاً من 2081 ريال خصم 19%، كما يتوفر عرض خاص على سامسونج جالكسي ايه 52 إس تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام بسعر 1499 ريال ضمن عروض بن داوود على الجوالات.

عروض بن داوود على الأجهزة الكهربائية

يتوفر عرض خاص على كي أون فرن كهربائي سعة 1500 وات 35 لتر بسعر 259 ريال، كما يتوفر عرض خاص على الأجهزة اللوحية و الجوالات أيباد اير حجم 10.9 بوصة تقنية الجيل الرابع 4G سعة 64 جيجابايت بسعر 2499 ريال، يتوفر هواوي تاب تقنية الجيل الرابع 4G سعة 64 جيجابايت و 3 جيجا رام حجم 10.1 بوصة بسعر 799 ريال بدلاً من 949 ريال خصم 16%، يتوفر ضمن تخفيضات بن داوود أي لايف تاب تقنية الجيل الرابع 4G حجم 7 بوصة سعة 16 جيجابايت و1 جيجا رام بسعر 199 ريال بدلاً من 329 ريال خصم 40% ، كما يتوفر عرض خاص على ماي كاندي كيبل 3 في 1 بسعر 59 ريال.

خصومات 45% بن داوود

يتوفر براون آلة نزع الشعر بسعر 499 ريال بدلاً من 631 ريال خصم، يتوفر بيبي ليس مكواة الشعر بسعر 199 ريال بدلاً من 275 ريال خصم 28%، كما يتوفر عرض خاص على ريمنغتون ماكينة حلاقة الشعر بسعر 99 ريال، يتوفر كينوود قلاية هوائية سعة 1800 وات 5.5 لتر بسعر 599 ريال بدلاً من 699 ريال خصم 15%، يتوفر ضمن عروض بن داوود تخفيضات على الأجهزة الكهربائية مولينكس خلاط يدوي سعة 200 وات بسعر 99 ريال بدلاً من 179 ريال خصم 45%، يتوفر تيفال مكواة بخار سعة 1850 وات بسعر 279 ريال بدلاً من 399 ريال خصم 30%.

خصومات الأجهزة الكهربائية بن داوود

يتوفر ايه تي سي طاهية أرز سعة 6 لتر بسعر 299 ريال بدلاً من 344 ريال خصم 13%، يتوفر بن داود سخان كهربائي سعة 1500 وات بسعر 69 ريال بدلاً من 98 ريال خصم 30%، يتوفر ضمن تخفيضات على الأجهزة الكهربائية إمبيريال صانعة فشار سعة 1200 وات بسعر 89 ريال بدلاً من 141 ريال خصم 37%، يتوفر ضمن عروض بن داوود بي أند دي غلاية كهربائية سعة 1800 وات 1.8 لتر بسعر 79 ريال بدلاً من 119 ريال خصم 34%.

يتوفر بي أند دي ترمس سعة 2 لتر بسعر 59 ريال بدلاً من 69 ريال خصم 15%، ويتوفر سعة 1.5 لتر بسعر 49 ريال بدلاً من 59 ريال خصم 17%، يتوفر بي أند دي ممسحة أرضيات مع سطل بسعر 69 ريال بدلاً من 96 ريال خصم 28%، يتوفر قلاية صغيرة بسعر 39 ريال بدلاً من 49 ريال خصم 21%، يتوفر قدر استيل حجم 8.5*16 سم بسعر 75 ريال بدلاً من 85 ريال خصم 12%، ويتوفر حجم 9.5*18 سم بسعر 89 ريال بدلاً من 99 ريال خصم 10%، ويتوفر حجم 10.5*20 سم بسعر 105 ريال ضمن عروض بن داوود على الأجهزة الكهربائية.