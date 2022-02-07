شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصمات ليس لها مثيل تصل إلي 60% تسوق الآن

عروض اكسترا الأسبوعية، شركة اكسترا تكون من ضمن الشركات التي تختص لبيع كل الإلكترونيات التي تستطيع شركة اكسترا توفيرها بسعر مناسبًا ورائعًا لكل فرد ومواطن في المملكة العربية السعودية حتى يحصل كل مقيم على كافة ما يحتاجه ويريده أما أن يكون من الأجهزة الكهربائية والالكترونية والمنزلية، حيث أن تلك الشركة تعتبر من الشركات المساهمة التي دخلت للأسواق المركزية والمالية في المملكة العربية السعودية.

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عروض اكسترا الأسبوعية

تكون شركة اكسترا من الشركات التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تستمر في قيامها بعرض ومنح أقوى الخصومات الكبيرة مع أروع العروض المتميزة التي تستطيع شركة اكسترا بتقديمها، كما أن تلك الشركة استطاعت أن تعرض وتمنح أروع وأقوى الخصومات حتى تتوافر بسعر يناسب ويلائم كل مواطن في السعودية، فهي من الشركات التي تختص لبيع كل الأجهزة الإلكترونية والكهربائية عن طريق التجزئة ومعها أجهزة وأدوات منزلية.

عروض اكسترا السعودية

خصومات اكسترا الشهرية هاتف من النوع فيفو واي 53 إس سعة 128 جيجا بايت باللون قوس قزح الجميل يكون بسعر 1092 بدلًا من 1149 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا اليوم تلفزيون حجم 43 بوصة من النوع هومز مع 3 مداخل اتش دي ام اي 2 مدخل خاص باليو إس بي يكون بسعر 1149 بدلًا من 1699 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا اليومية سعر الغسالة من النوع دايو بحوضين حجم 10 كيلو جرام تكون 1149 بدلًا من 1599 ريال سعودي.

خصومات اكسترا الأسبوعية

تنزيلات اكسترا الشهرية الدفاية من النوع كولين 1600 واط مع 4 شمعات 2 مفتاح خاص بالأمان يكون بسعر 185 بدلًا من 269 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية المكيف الجداري من النوع هاير 17200 وحدة بالون الحار البارد يكون بسعر 1299 بدلًا من 1899 ريال سعودي. عروض اكسترا الشهرية الثلاجة مع أربعة أبواب من النوع هاير حجم 15.5 قدم باللون الرمادي الزجاجي سعرها يكون 3999 بدلًا من 6099 ريال سعودي. خصومات اكسترا اليوم الثلاجة من النوع هيتاشي حجم 19.9 قدم الانفيرتر باللون الفضي سعرها يكون 4149 بدلًا من 4879 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا الشهرية