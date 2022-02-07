شوف عروض العثيم مول الجديدة على مئات السلع بخصومات هائلة

تعرفوا معنا على أحدث عروض العثيم مول والتي تقدم أقوى الخصومات والتخفيضات على مئات السلع المختلفة من الأكلات والمعلبات. كما يحتوي بروشور عروض أسواق العثيم على تخفيضات على السلع الأساسية من الزيوت والسكر والأرز البسمتي الهندي بالإضافة إلى ما يقدمه من عروض على الدواجن المجمدة واللحوم على اختلاف أنواعها وأشكالها. فضلاً عن المخبوزات، الحلويات، والعديد من المنتجات الأخرى التي يمكنكم الإطلاع عليها في البروشور أو من خلال زيارة فروع أسواق العثيم المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

عروض العثيم

احصل على حبة مجاناً عند شرائك 1 أو 2 أو 3 أو 4 حبات من منتجات مختارة، وفي السطور التالية نطلعكم على بعض من العروض المتاحة لهذا الأسبوع.

لمحبي اللحوم الطازجة احصل على لحم العجل البلدي بدون عظم مقابل 48.95 ريال للكيلو.

اشتري كيلو من جبن تشيز لاند قد بحبة البركة بسعر 16.95 ريال للكيلو.

فقط بسعر 35.95 ريال سعودي تستطيع شراء كيلو من الجبن الرومي المصري تشيزا لاند.

كيلو زيتون أكورسا أسود مقابل 12.95 ريال.

حلاوة الجميل سادة بسعر 7.95 ريال.

العثيم مول

برجر سيارا دجاج بالبقسماط 840 جرام سعر الحبة 19.95 ريال فقط.

احصل على حبة مجاناً عند شراء حبة من أكياس ملوخية سيارا المجمدة وزن 400 جرام مقابل 5.5 ريال للحبتين بدلاً من 11 ريال للحبتين.

جبن بوك كاسات بيضاء وزن 910 جرام مقابل 23.95 ريال بدلاً من 32.95 ريال.

اشتري حبتين واحصل على الثالثة مجاناً من زبدة غير مملحة لوربك غير مملحة 100 جم بسعر 13.5 ريال بدلاً من 20.25 ريال.

ستربس دجاج سيارا مقرمش وزن 750 جرام مقابل 23.95 ريال للحبة.

كريمة نادك للطبخ وزن 500 مل مقابل 12.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال.

أسواق العثيم