تنظيف سلك شباك المطبخ من الصدأ والدهون مهما كان حجمها بمكون واحد

نجد أن تنظيف سلك الشباك وشباك الألوميتال في المطبخ من الأمور المهمة التي تهتم بها ربات المنازل وذلك حتى لا تتراكم عليه أعشاش الطيور أو الحيوانات مثل الفئران وتقوم العناكب بنسج خيوطها عليها لذلك سوف نوضح طرق تنظيف الشباك والسلك الخاص به من خلال هذا المقال.

طريقة تنظيف سلك الشباك

يكون أمر تنظيف الشباك والسلك الخاص يه من الأمور المهمة وصعبة بعض الشي وذلك بسبب تراكم الدهون على أسطح شباك المطبخ مما يجعل تنظيفها أمر في غاية الصعوبة لذلك سوف نوفر لكم طريقة سهلة لتنظيفه هو والسلك الخاص به من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء كبير به ٢ لتر من الماء الساخن ثم نقوم بتذويب به نصف كوب ليمون ونصف كوب خل ونعمل على إذابتهما جيدا.

نقوم بعد ذلك بوضع نصف كوب من سائل تنظيف الأطباق إلى الخليط ونقوم بتقليب جميع المكونات جيدا نحضر فرشاة الأطباق ونقوم بوضعها في الماء وغسل الشباك بها جيدا ثم نقوم بتنشيفه بواسطة فوطة جيدا .

لغسل السلك بمسح السلك أولا للتخلص من أي أتربة موجودة على السلك ثم نقوم بغسله بواسطة الفرشاة ثم نقوم بتنشيفه جيدا بواسطة فوطة وذلك حتى لا يصدأ.

نصائح لتنظيف سلك الشباك

يجيب علينا أتباع الكثير من النصائح عندما نقوم بأتباع تنظيف سلك الشباك وهي: