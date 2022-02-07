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عمر شويل - جدة تفصيص الرمان بسرعة الصاروخ هتفصصي 10 كيلو رمان في 5 دقائق بطريقة وبدون مجهود - ثقفني
تفصيص الرمان بسرعة الرومان من الفواكة التي يعشقها الكبار والصغار، ويحتوي الرومان على العديد من الفوائد التي تفيد جسم الأنسان، ويوجد الكثير من الطرق لتناول الرومان يمكن تناوله عصائر أو مفصص أو أضافته على بعض الفواكه الأخرى، ولكن هناك صعوبة تواجه العديد من السيدات في تفصيص الرومان، في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة وسريعة لتفصيص الرومان.
طريقة تفصيص الرومان
يوجد العديد من الأفكار لتفصيص الرومان بسرعة ومنها نسردها لكم في السطور التالية.
- الفكرة الأولى:
- نقوم بغسل الرومان ثم ننشفه جيداً بعد ذلك نقطع رأس ثمرة الرومان ثم نقطعها من الجناب على الهامش ثم نقلبها ونضرب عليها بملعقة ثقيلة سترى حبوب الرومان تتساقط بسرعة وبدون أي مجهود.
- الفكرة الثانية:
أولاً نقوم بفرك ثمرة الرومان من الأمام إلى الخلف مثل الضغط على الليمون ثم نقصمها إلى نصفين ونضعها في وعاء ويتم تفصيصها بكل سهولة لأن بذور الرومان أصبحت مفككة من الضغط عليها مسبقاً قبل تقطيعها.
- الفكرة الثالثة:
نقوم بتقشير ثمرة الرومان تماماً سوف يظهر أمامك بذور الرومان خالية من القشرة وهذا يسهل عملية تفصيص الرومان بكل بساطة وبدون وقت طويل.
فوائد الرومان للجسم
يحتوي الرومان على العديد من الفوائد ومن هذه الفوائد فيما يلي.
- يساعد تناول الرومان إلى تقليل الأصابة بمرض السرطان.
يعمل على الوقاية من الأمراض التي تصيب القلب يحث يحتوي الرومان على مادة تسمى حمض البونيك والتي تساهم بشكل كبير في المحافظة على صحة القلب.
يساعد أيضاً تناول الرومان في إنخفاض الضغط المرتفع، على الأشخاص الذين يعلنون من أرتفاع في ضغط الدم تناول ثمرة رومان يومياً أو عصير الرومان.
يساعد في علاج ألم المعدة كما أنه يعمل على تنظيم الجهاز الهضمي فيساعد على تقليل الأمساك ويسهل عملية الهضم.
تناول كوب من عصير الرومان يساعد في إنقاص الوزن.
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