شوف كل متشتري حاجه ليك هدية بداية من 7 فبراير وحتى نفاذ الكميات من عروض العثيم الأسبوعية

تخفيضات خاصة عديدة ومميزة بكافة فروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market، والتي سوف نقدمها لكم اليوم من خلال موقع ثقفني لجديد العروض اليومية والأسبوعية بجميع فروع مدن المملكة العربية السعودية وخارجها، حيث يقدم الماركت مجموعة من السلع والمنتجات المختلفة، والتي من بينهم خصمومات خاصة على أسعار الأدوات المنزلية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وعلى جميع أنواع المنظفات المختلفة، كما لديهم تخفيضات موسمية مميزة.

عروض العثيم الأسبوعية بفروع مدن المملكة العربية السعودية Al othaim

توجد خصومات مميزة عديدة بجميع فروع مدن المملكة العربية السعودية على الشكولاتات بأنواعها، والتي تضم: خصم خاص على شكولاتة بست ميني المشكلة، كما يوجد بالفروع خصم آخر على سعر شكولاتة مارس، وسنيكرز، وتويكس، وغيرهم، ويمكنكم أيضاً إيجاد خصومات مميزة منهم على سعر شكولاتة ام اند إمز مينيز، وغيرهم من خصومات على أسعار بسكويت أوريو، شوكولاتة جالكسي جواهر، وغيرهم على أسعار شكولاتة كادبوري فليك، والجبن الكريمية من كرافت فلاديلفيا.

تخفيضات خاصة مميزة من العثيم ماركت حتى نفاذ الكميات

تتوفر تخفيضات مميزة أخرى بفروع العثيم ماركت Al othaim market الموجودة في مدن المملكة العربية السعودية، والتي من بينهم: خصم خاص على سعر البيرة الزجاجية من مولسان بالرمان، وتخفيض آخر منهم على سعر البيبس الزجاجي، ومياة اكوافينا، كما يوجد لديهم خصم آخر على سعر البيبسي البلاستيكي والبيبسي العلب، وخصومات أخرى منهم على أسعار ورق العنب من تريفا، وتنزيل آخر منهم على سعر العبوات الصغيرة والكبيرة من مايونيز قودي وكاتشب الطماطم من نفس الماركة، ولديهم بفروع المملكة تخفيضات أخرى على اسعار صلصة البرجر من goodi، والمكرونة السباجتي من تريفا، وخصم آخر منهم على سعر عبوات التونة القطع من نفس الماركة المميزة.

تخفيضات فبراير على المنتجات الغذائية من العثيم هايبر ماركت

نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي عروض العثيم ماركت Al othaim market بالمملكة، ومن بينهم: خصم خاص على سعر تونا قودي من تندرينا الناعمة، وتخفيض آخر منهم على سعر عبوات تونة قودي الخفيفة، وتنزيل آخر منهم على أسعار جميع الشكولاتات المستوردة.