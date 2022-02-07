شوف احتفلي بأمومتك مع صيدليات النهدي بنصائح وعروض خيالية

احتفلي بأمومتك مع صيدليات النهدي التي أصدرت مجلة عروض خيالية منذ الثالث والعشرين من يناير والمستمرة حتى الثاني عشر من فبراير الجاري، وتتضمن المجلة بالإضافة إلى العروض الخيالية مجموعة من النصائح الخاصة بالأمومة عن الطفل وعن الأم قبل وأثناء الحمل وما هي المنتجات التي ستساعد الأم في هذه المراحل من عمرها وعمر طفلها.

نصائح للأم قبل الحمل وأثنائه

ما أجمل اللحظة التي تكتشف فيها المرأة أنها حامل وتحمل في داخلها طفلًا يمثل لها الحب والعطاء والحنان.

لذلك يجب على المرأة التخطيط لتلك اللحظة الفارقة في حياتها والاهتمام بصحتها بشكل عام وفي الفترة التي تخطط فيها للحمل بشكل خاص.

ولمعرفة صيدليات النهدي بضرورة هذا الأمر تقد لكم هذه النصائح لحمل صحي إن شاء الله.

على المرأة التأكد من تلقي جرعات اللقاحات المناسبة لها قبل الحمل بناء على استشارة الطبيب.

يجب قياس ضغط الدم ومتابعته بشكل مستمر لتجنب ارتفاعه والذي إذا حدث يجب مراجعة الطبيب على الفور، وكذلك قياس نسبة السكر في الدم ومراقبتها.

الاهتمام بالتغذية الصحية المتوازنة لصحة الأم والجنين الذي يستمد غذائه منها.

شرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم.

اتباع نصائح الطبيب المتابع وعدم تناول أي عقار طبي أو مكمل غذائي إلا بعد استشارته وموافقته.

احتفلي بأمومتك مع صيدليات النهدي