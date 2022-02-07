شوف إشتري كل مستلزمات منزلك بنصف الثمن من هايبر بنده بالسعودية الخصم يصل إلى 50٪

عروض وخصومات هايبر بنده بالسعودية يعمل دائماً وبقوة أضخم التخفيضات المتواجده في أكبر المراكز التسويقية التجارية المتخصصة في بيع السلع و المنتجات الضرورية وهو ايضاً يتميز طوال فتره تاريخه العريق بجوده منتجاته، ويتواجد له الآن العديد من الفروع داخل السعوديه ليسهل على المستهلك الحصول على المستلزمات والأستمتاع بالعروض في أسرع وقت من خلال الوجه إلى أقرب فرع.

عروض بنده على اللحوم الطازجة:

تواجد بداخل العرض اسكالوب بقري برازيلي طازج، تتمتع جميع منتجات بنده بأنها عالية الجودة وتلك الإسكالوب تتواجد بالعديد من الأطعمة مثل اللحم المشوي والطواجن، سعر الكيلو قبل العرض كان 49.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 39.95 ريال سعودي.

توفر كفته بقري برازيلي، إستمتع بالعرض الأن وأحصل على كيلو بنصف الثمن سعره بداخل العرض 26.95 ريال سعودي.

لعمل أشهى ساندوتش برجر لذيذ يتوفر عرض على برجر بقري برازيلي، السعر قبل العرض 39.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 28.95 ريال سعودي.

متاح بالعرض أيضاً ستروجانوف بقري برازيلي عالي الجودة، السعر للكيلو قبل العرض 46.95 ريال سعودي والسعر داخل العرض أصبح 39.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده الأسبوعية على المنظفات:

متواجد بداخل العرض خصم على مزيل البقع فانيش (900 جرام) +30٪/(1 كيلو) +30٪، يقضي فانيش على أصعب البقع المتواجده في الملابس للإستمتاع بملابس ناصعة البياض، السعر قبل العرض 44.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 32.95 ريال سعودي.

متواجد أيضاً منعم الأقمشة مركز داوني العبوة (1 لتر) /(880 مل)، السعر للحبة قبل العرض 25.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 14.95 ريال سعودي.

تخفيض على منظف الملابس برسيل باور جل (4.2 /4.8 لتر)، السعر للحبة قبل العرض 61.25 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 42.95 ريال سعودي.

متوفر بالعرض شامبو غسيل العبايه /جل منظف برسيل العبوة(3 لتر) سعره قبل العرض 61.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 39.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على السلع الغذائية: