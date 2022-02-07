إياك أن ترمي زيت القلي المستعمل بعد اليوم هتكسب دهب كنز تعالي أعلمك تستخدميه أزاي

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عمر شويل - جدة أستخدام زيت القلي المستعمل، هناك الكثير من الطرق التي يمكن بها التعامل مع زيت القلي المستعمل، فكما أن استخدام الزيوت أمر ضروري في كل البيوت ولا يمكن الاستغناء عنها، إلا أن التخلص منها قد يسبب مشاكل كبيرة، إذا تم بطريقة خاطئة، لذلك سوف نقدم أكثر من طريقة يمكن بها استخدام زيت القلي المستعمل في هذا التقرير.

أستخدام زيت القلي المستعمل

زيت الطهي المستعمل هو عبارة عن أحد المواد المثالية في التشحيم، يمكن أن نطبق ذلك على الكثير من الأمور في كل مكان في البيت، مثل التخلص من صوت صرير الباب، والقفل صعب، كما يستخدم في إزالة بقع الصدأ الظاهرة فوق الأسطح المصنوعة من الحديد والمعادن.

إذا كان لديك مشكلة أن أحد المفاتيح لا تستطيع إخراجه من القفل، فإن وضع كمية من الزيت المستعمل على المفتاح، سوف ينهي المشكلة، وتستطيع إخراج المفتاح العالق بكل سهولة.

الزيت المستعمل لتلميع وتنظيف الجلود والأثاث

من منا لا يحب مظهر الأثاث الخشبي اللامع في المكتب أو المنزل، إذا كانت لديه بعض الكراسي والطاولات وغيرها من قطع الأثاث الخشبية التي فقدت لمعتها مع الوقت، أو إصابتها هدوش، فإن تطبيق زيت القلي المستعمل عليها، سيجعلها لامعة كالجديدة.

فقط من خلال مزج كمية من الخل مساوية لكمية من الزيت المستعمل في بخاخ، ثم نظف بها ولمع الموبيليا الخشبي،

بالإضافة إلى تلميع وتنظيف كل الأشياء المصنوعة من الجلد، كما أنها تحميها من التلف.

الزيت المستعمل لتنظيف اليد من الطلاء

إذا جربت ذات مرة استخدام الدهانات في طلاء أحد أركان منزلك، وتعرضت لبقع صعب التخلص منها على اليدين، الحل سهل للغاية، بعد أن تجرب غسل يديك، جرب استخدام الزيت المستعمل في دعك يديك جيدًا.

سوف تلاحظ أنك استطعت التخلص من الطلاء اللاصق في اليد بكل سهولة وسرعة، وبدون مجهود، فقط احرص على تركه لفترة خمس دقائق، ثم تشطف اليدين وتتخلص من الطلاء.