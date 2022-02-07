تنظيف الخشب من الأوساخ والدهون جربي الخلطة السحرية مهما كانت حجمها بكل سهولة واحصلي على لمعة رهيبة

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تنظيف المنزل هو مسؤولية كل سيدة، وحتى تعطي هذه المسؤولية حقها عليها استخدام المواد الجيدة في التنظيف والتلميع، وذلك ليظهر بالنهاية بالشكل المطلوب، حيث دائماً ما تستخدم السيدات الماء والقماش الناعم، ولكن هناك أشياء مثل الخشب تحتاج إلى تنظيفها بمواد فعالة، ونحن اليوم سنوضح طريقة تنظيف وتلميع الخشب بشكل فعال ومميز للغاية، تابعونا فيما هو آتي.
تنظيف وتلميع الخشب
هناك طرق كثيرة يمكن استخدامها في تنظيف وتلميع الخشب، وذلك بدلاً من اتلافه من خلال استخدام الماء الذي يعتبر شيء ضار للغاية عليه، كما أن المنظفات أيضًا شيء غالي الثمن كثيراً على البعض، لهذا سنقدم لكم اليوم النصائح الفعالة في تنظيف الخشب وهي:
- من الأمور المعروفة أنه يلزم استخدام قطعة قماش من نوع خاص في إزالة الأوساخ والأتربة المتواجدة وكذلك البقع الخفيفة من النوع ستوكات.
وحتى يتم تنظيف الأرضية الخشبية من الأوساخ علينا استخدام ممسحة مبللة بالماء أو قطعة إسفنج لتزيل أية بقع للماء من الأرضية.
- كما أنه هناك بعض المنظفات البسيطة للغاية وكذلك الآمنة على الأخشاب من أي أذى كان.
- بالإضافة إلى ذلك لا مانع من استخدام القطن أو كرة مكونة من القطن في التنظيف، كما يمكن أن تكون قطعة قماش مبللة مع وضعها في ماء دافئ بشرط أن يكون موضوع به قطرات من صابون غسل الصحون أو منظف ما ليعطي فاعلية في التنظيف.
- كما أنه هناك أيضًا وصفة بسيطة يمكن صنعها في المنزل واستخدامها بسهولة، وتتكون من الليمون بعد وضعه عصيره في وعاء ومن ثم إضافة زيت الزيتون بمقدار ملعقة وكذلك الماء، رجهم جيداً معًا ومن ثم استخدامه، وعند عدم تواجد الليمون يمكن استخدام الحل الأبيض بدلاً منه.
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