شوف منيو ستار بكس بارد

يعتبر ستار باكس من أشهر الكافيهات التي تقدم مشروبات باردة بخلطات جديدة ومميزة، وغير متوفرة في باقي الكافيهات، حيث تكون أسعار هذه المشروبات في مصر لا تتعدى 70 جنيه، أما في المملكة العربية السعودية لا تتعدى 20 ريال سعودي، لذلك يحب الكثير الذهاب لهذا الكافيه وطلب المشروبات الخاصة بهم، ويحبون أيضاً معرفة منيو ستار بكس بارد بالاسعار والمكونات، وهذا هو الذي سوف نذكر تفاصيله في هذه المقالة التالية.

منيو ستار بكس بارد

يقدم كافيه ستار باكس الكثير من أنواع المشروبات الباردة المميزة، كما أنه أصبح يقدم مشروبات ساخنة وساندوتشات أيضاً، أما منيو المشروبات الباردة، فهو كالآتي:

كافيه لاتيه بالثلج، وهو عبارة عن قهوة اسبرسو مع الحليب وقطع الثلج، وبعض الإضافات الأخرى، ويوجد منه حجم صغير بسعر 15 جنيه، أما الحجم الوسط يكون بسعر 17 جنيه، أما الحجم الكبير يكون بسعر 19 جنيه.

كافيه موكا البارد، وهو نفس الكافيه لاتيه، ولكنه مضاف إليه نكهة الموكا اللذيذة، مع الكريمة الخفق للتزيين، ويوجد منه الحجم الوسط وذلك بسعر 40 جنيها، أما الحجم الكبير يكون بسعر 50 جنيه، كما يمكن إضافة شوكولاتة بيضاء أو سوداء إلى هذه المشروب.

دبل شوت اسبرسو، وهو عبارة عن خليط مخفوق جيداً من الثلج الاسبرسو المركز والحليب المحلى، يكون سعر الحجم الوسط منه 40 جنيه، أما الحجم الكبير يكون سعره 50 جنيه.

كابتشينو بارد بالرغوة، وهو عبارة عن أي نوع من الكابتشينو يتم عمله مع الحليب المثلج، ويتم عمل رغوة منه أيضاً لتوضع على سطح الكوب، وهذا المشروب هو الأكثر طلباً في كافيه ستار بكس.

فربتشينو دبل كراميل، أو بالفراولة، يكون الحجم الوسط منه بسعر 55 جنيه، أما الحجم الكبير 60 جنيه.

كافيه امريكانو، يكون الحجم الوسط منه بسعر 30 جنيه، أما الحجم الكبير بسعر 35 جنيه .

كافيه ماكياتو، يوجد منه أنواع مختلفة وأحجام مختلفة، لذلك يختلف السعر على حسب المكونات.

هوت شوكليت، يوجد منه أنواع وأحجام مختلفة، وذلك على حسب الرغبة لذلك يختلف السعر.

شاي أسود مع الليمون، يكون بحجم متوسط فقط وذلك بسعر 45 جنيه.

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي يحمل عنوان منيو ستار بكس بارد وذكرنا لكم المزيد من التفاصيل التي تخصه ونود أن يكون نال إعجابكم.