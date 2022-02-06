طريقة صيانة السيارة والحفاظ عليها بشكل صحيح

طريقة صيانة السيارة والحفاظ عليها، يعتبر أصحاب السيارة لا يعرفون غير الأمور التي تتعلق تتعلق بالقيادة وطريقة استخدام السيارة من الداخل والخارج ويعلمون كيفية تشغيل مكيف الهواء والراديو والإشارة وتبديل الاطارات والعديد من الأمور الأخرى التي تتعلق بالقيادة بشكل صحيح ولكن لا يعلمون الطرق الصحيحة التي تساعدهم في المحافظة على السيارة فعل الرجل لهذا سوف نعرض لكم من خلال السطوع القائمة أفضل الطرق التى تساعدكم في المحافظة على السيارة لوقت طويل.

طرق الحفاظ على السيارة

أولا يتم استخدام الماء الساخن لعلاج الخدوش الموجودة في السيارة من خلال استخدام الماء الساخن أو عن طريق استخدام جهاز الصدمات لعلاج هذه المشكلة حيث يتم وضع الماء الساخن على المكان الموجود فيه الخدوش ثم يتم مسك مكبس جهاز سحب الصدمات ووضعه على المكان الذي يوجد فيه الصدمة، وبعد ذلك سوف تلاحظ أنها بدأت تختفي تأجير وسوف تتناسب معك هذه الطريقة إذا تعرضت لإصابة بالغة وسوف تقوم من الحلول المناسبة لعلاج هذه المشكلة.

تنظيف المصابيح الأمامية بمعجون الأسنان

إذا لاحظت أن المصابيح الأمامية الخاصة بالسياره تبدو متسخه يمكنك أن تقوم بتنظيفها عن طريق استعمال معجون الأسنان لأنه يحتوي على بعض المواد التي تقوم بتنظيفها وتحويل إلى اللون الأصفر بدلا من استبدالها بمصابيح جديدة .

استخدام مزيل الدبابيس لاستخراج مفاتيح السيارة