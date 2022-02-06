نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو للأجهزة الكهربائية saco حتى 19 فبراير في ساكو السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوفر عروض ساكو للأجهزة الكهربائية متاحة من الفترة بين يوم 16 جمادي الأخر 1443 وحتى يوم 18 رجب، وذلك على مختلف الأدوات والأجهزة المنزلية، حيث تتوافر تخفيضات على مختلف المنتجات ومستلزمات المنزل في تلك الفترة في ساكو السعودية بجميع الفروع بالمملكة، وتسري العروض أيضًا على موقع ساكو اون لاين، ونعرض لكم خصومات الأجهزة العملية لإقتنائها في المنزل، حيث تساعد بشدة في اتمام المهام اليومية، كما توجد أجهزة تقوم بأكثر من وظيفة، فهى بذلك توفر وتنجز المهام في آنٍ واحد.

عروض ساكو للأجهزة الكهربائية

عرض حصري نقدمه لكم بالإضافة إلى مجموعة من عروض ساكو المميزة في نشرة التخفيضات، ويحتوي العرض على فرامة لحم تعمل بقوة 400 واط، وأيضًا خلاط يدوي ذو 7 سرعات، وننتقل إلى باقي التخفيضات على الأجهزة المنزلية، وتحديدًا أجهزة المطبخ الكهربائية، ومن أمثلتها القلاية الهوائية التي تعد الطعام المقلي بطريقة صحية أكثر وأقل استخدامًا للدهون، ومنها قلاية فيليبس الهوائية سعة 0.8 لتر، وحجم أكبر مناسب لإعداد كميات كبيرة من الطعام ويوجد في قلاية فيليبس التي تعمل بقوة 2000 واط، بسعة 6.2 لتر.

فرامة ذات وعاء زجاجي 710 مل 400 واط + خلاط يدوي، بسعر 319 ريال سعودي بدلًا من 369.50 ريال سعودي.

قلاية هوائية من فيليبس 1425 واط بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 659 ريال سعودي.

ساكو السعودية

فرصة مذهلة لمحبي القهوة بأنواعها لشراء ماكينة تحضير القهوة بأوفر سعر فقط في ساكو السعودية، ومنها آلات لتحضير قهوة اسبريسو وأيضًا كابتشينو، وأنواع تعمل باللمس، بأحجام تبدأ من 0.6 لتر وحتى 1.8 لتر، كما يوجد أيضًا صانع رغوة الحليب، التي تضيف مذاق رائع للقهوة عند إضافتها إليها، وإليكم تخفيضات ساكو على الأسعار.

صانعة القهوة الاسبويسو والكابتشينو، سعة 1 لتر، 1400 واط، بسعر 279 ريال سعودي بدلًا من 399.75 ريال سعودي.

صانع رغوة الحليب بسعر 269 ريال سعودي بدلًا من 329.75 ريال سعودي.

saco ساكو

لطهي الطعام نقدم لكم أفضل الأجهزة الكهربائية لأداء ذلك، ومنها صانعة البيتزا مع ميزة عدم التصاق العجين في الماكينة، وأيضًا صانعة السندوتشات لتحضيرها وتسخينها بحيث تكون بأفضل مذاق، ويتوافر أيضًا جهاز طبخ متعدد الوظائف، وأجهزة أخرى لطهي الطعام مثل الفرن الكهربائي.