شوف عروض المنيع للأجهزة الكهربائية والثلاجات والغسالات almanea

تعرف على اقوى عروض المنيع للأجهزة الكهربائية والثلاجات والغسالات من العلامات التجارية المختلفة بخصومات كبيرة. من المعروف أن شركة حمد عبد الله المنيع واحدة من أكبر الشركات في مجال بيع الأجهزة الكهربائية من تكييفات، ثلاجات، غسالات، أجهزة الطبخ المختلفة، وجميع الأجهزة المنزلية الأخرى في المملكة العربية السعودية. وقد بدأ تأسيس الشركة داخل مدينة الرياض منذ عام 1984 على هيئة محل صغير، ثم تم التوسع في أكثر من منطقة بالرياض وجدة وغيرها بسبب ثقة العملاء فيما تقدمه المجموعة من منتجات وخدمة العملاء المتميزة.

المنيع للأجهزة الكهربائية

تقدم شركة المنيع نسبة خصم 37.75% على كاوية بخار اكسبير بمولد قدرة 2400 واط سيراميك حيث تعرض اليوم مقابل 249 ريال بدلاً من 400 ريال ويستمر العرض حتى إنتهاء الكمية المعروضة.

اشتري قطاعة بصل فيليبس 500 واط 1.1 لتر مقابل 169 ريال فقط بدلاً من 230 ريال.

خلاط اكسبير 400 واط 1.6 لتر مع قطاعة ومطحنة باللون الأبيض احصل عليه بنسبة خصم 54.77% بسعر 94.99 ريال بدلاً من 210 ريال.

المنيع للمكيفات

استمتع بأقوى التخفيضات من شركة عبد الله المنيع على أجهزة التكييف المختلفة ومن أبرز العروض المتاحة:

احصل على نسبة خصم 46.3% على مكيف كلفيناتور الجداري 32200 وحدة بارد مقابل 4434 ريال بدلاً من 8257 ريال.

استفد من العرض المتوفر على مكيف إل جي فريش انفرتر 21500 بارد مقابل 3340.5 ريال بدلاً من 5619.5 ريال وبذلك يكون مبلغ الخصم 2279 ريال بنسبة خصم 40.56%.

احصل على خصم بنسبة 25% على مكيف اكسبير نقال 12000 وحدة بارد ريموت واي فاي مقابل 1499.99 ريال بدلاً من 2000 ريال بخصم نقدي قدره خمسمائة ريال سعودي.

عروض المنيع

استمتع بنسبة الخصم المقدمة من المنيع على صاعق الحشرات اكسبير بمحول مغناطيسي 2 * 15 واط والتي تصل إلى 57.15% حيث يعرض مقابل 119.99 ريال بدلاً من 280 ريال.

منقي هواء فيليبس 63 م بسعر 998.99 ريال بدلاً من 1199 ريال.

عرض على فرن تيرم بلت ان 89.5 سم غاز وكهرباء امان كامل إيطالي استيل مقابل 3999 ريال بدلاً من 5599.99 ريال بخصم قدره 1600.99 ريال.

المنيع ثلاجات