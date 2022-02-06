شوف اشتر واحد واحصل على الثاني مجانا من أسواق هايبر بنده

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عمر شويل - جدة اشتر واحد واحصل على الثاني مجانا من أسواق هايبر بنده - ثقفني
اشتر واحد واحصل على الثاني مجانا من أسواق هايبر بنده، وفر فلوسك هذا هو شعار هايبر بنده داخل المملكة للعروض الأسبوعية التي يقدمها هذا الأسبوع والذي بدأ منذ الأربعاء الماضي الموافق 1 رجب إلى يوم الثلاثاء القادم والموافق 7 رجب 1443 هـ أو حتى نفاد الكمية، مع سوبر ماركت هايبر بنده هتوفر فلوسك مع عروض وتخفيضات تصل لحد نص السعر، مع أسواق بنده اشتر واحد واحصل على الثاني مجاناً، هايبر بنده دائما ما يقدم أفضل العروض على كافة المنتجات عالية الجودة وبأقل الأسعار.
اشتر واحد واحصل على الثاني مجانا:
- اشتر واحد واحصل على الثاني مجانا من أسواق هايبر بنده، اشتر كيلو من حلاوة طحينية ماركة الخروف بسعر البيع الاساسي للعملاء قبل التخفيضات وهو 14.50 ريال سعودي، ولكن أصبح سعر البيع الأصلي بعد التخفيض هو 9.95 ريال سعودي.
- عرض على جمبري بحري مزرعة 60/70 سعر الكيلو الذي حددته أسواق هايبر بنده للبيع لجميع العملاء بعد الخصم هو 24.95 ريال سعودي، وبدلا من السعر الأصلي للكيلو قبل الخصم وهو 39.95 ريال سعودي.
- احصل على عرض 1+2 مجانا من سوبر ماركت هايبر بنده على جبنة موزاريلا مبشورة حلواني اخوان وزن الحبة 500 جرام وبسعر 48 ريال سعودي. وهو سعر البيع للمنتج بعد الخصومات المقدمة من بنده وبدلاً من السعر قبل الخصومات التي يقدمها الهايبر وهو 72 ريال سعودي.
- تخفيضات على جبنة شرائح بورجر برايد 10 حبات وزن 200 جرام. بسعر 28.50 ريال سعودي وهو السعر الأصلي قبل التخفيض وهو ضمن عروض 1+2 مجاناً. وبالنسبة لسعرهم بعد التخفيض فهو 19 ريال سعودي.
- عرض على 1+1 مجانا من أسواق هايبر بنده على فيلية سمك أبيض سيريلا وزن 500 جرام. بسعر 30.95 ريال سعودي وهو السعر الأصلي للبيع بعد الخصم داخل أسواق هايبر بنده. وذلك بدلا من السعر الأساسي قبل الخصم وهو 61.90 ريال سعودي.
- كل هذه العروض وأكثر لن تجدها سوى داخل أسواق سوبر ماركت هايبر بنده في المملكة العربية السعودية. دائما ما يتميز هايبر بنده عن أي أسواق أخرى بجودة منتجاته وبقلة أسعارة. حيث أن بنده يقدم أفضل الخصومات وبأقل سعر للعميل داخل المملكة. كما يقدم هايبر بنده خصومات أسبوعية على كافة المنتجات الغذائية والأجهزة المنزلية.
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