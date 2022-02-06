شوف عروض اكسترا السعودية على الهواتف المحمولة 6/2/2022 الاسبوع ده التخفيضات من الأخر

تعتبر اكسترا من أشهر المتاجر الإلكترونية المتوفرة في المملكة العربية السعودية وتوفر إليهم أفضل الهواتف المحمول من أفضل الماركات العالمية التي من أشهرها أيفون وأوبو وريل مي وفيفو وغيرهم الكثير من الأنواع من الهواتف ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم بعض الهواتف التي يتوفر عليها العرض من قبل اكسترا.

عروض اكسترا على الهواتف المحمول

تضم اكسترا أنواع مختلف من الهواتف المحمول ومن أشهرها كلًا من التالي.

هاتف سامسونج جالكسي إيه 12، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق. هافت آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق. هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق. هاتف آبل أيفون 13، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق. هاتف سامسونج جالكسي إيه 12، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت. هاتف آبل أيفون 13، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الوردي. هاتف ريد مي نوت 10 اس 128 جيجا بايت متوفر باللون الرمادي. هاتف أبل أيفون 11، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأبيض. هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الرصاصي الداكن.

تخفيضات اكسترا السعودية على الهواتف الجوالة

توفر اكسترا عروض على الكثير من الأنواع من الهواتف المحمول الأخرى التي من بينها كلًا من التالي