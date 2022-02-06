شوف Best Offers بن داود وأقوى العروض الأسبوعية العائلية بأسعار خيالية

أستمتعوا بأفضل عروض أسواق بن داود حيث توفر أسبوعياً العروض العائلية المميزة بأحدث التخفيضات الكبري، تقدم خصومات متنوعة رائعة على اللحوم، والأسماك الطازجة، كما أنها تهتم بالكبار والصغار وتقدم لهم تشكيلة متنوعة من التسالي والمسليات المتنوعة سواء كانت مأكولات أو مشروبات.

Best Offers بن داود وأقوى العروض الأسبوعية

تقدم تخفيضات على المجمدات، كما توفر منتجات مشكلة أنتاج السنبلة، يوجد بقسم الأجهزة المنزلية مجموعة متنوعة من الأجهزة المنزلية، أحصلي أيضاً على أقوي الخصومات على الأجهزة الكهربائية والأليكترونية الكبيرة والصغيرة، تبدأ العروض الأسبوعية من يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022 وتستمر لمدة أسبوع أو حتى نفاذ الكمية.

أدوات كهربائية وإلكترونيات

ريمنغتون ماكينة حلاقة رجالية للشعر بمشتملاتها سعر القطعة 99.00 ريال.

بيبي ليس كاوية للشعر حريمي ورجالي بسعر 199.00 ريال بدلاً من 275.00 ريال.

ماكينة براون للسيدات لأزاله الشعر من كل الجسم بسعر 499.00 ريال بدلاً من 631.00 ريال.

قلاية هوائية، 5.5 لتر، سرعة 1800 وات، ماركة كينوود، غير متوفرة بفرع الحمراء، بسعر 599.00 ريال بدلاً من 699.00 ريال.

خلاط يدوي مكون من أربع قطع،ماركة مولينيكس، بقوة 200 وات، بسعر 99.00 ريال بدلاً من 179.00ريال.

مكواة بخار ماركة تيفال، بقوة 1850 وات، بسعر 279.00 ريال بدلاً من 399.00 ريال.

شواية كهربائية، ماركة تيفال، بقوة 2000 وات، سعر الحبة 279.00 ريال بدلاً من 399.00 ريال.

فرن كهربائي ماركة كي وان، سعة 35 لتر، بقوة 1500 وات، سعر الجهاز 259.00 ريال بدلاً من 280.00 ريال.

سخان كهرباء من بن داود، بقوة 1500 وات، بسعر 69.00 ريال بدلاً من 98.00 ريال.

ماكينة لصنع الفشار ماركة إمبيريال، بقوة 1200 وات، سعر القطعة 89.00 ريال بدلاً من 141.00 ريال.

غلاية مياة كهربائية لصنع الشاي، ماركة B&D، سعة 1.8 لتر، بقوة 1800 وات، بسعر 79.00 ريال بدلاً من 119.00 ريال.

شاشة سمارت، LED، ماركة دورا، 50 بوصة، سعر الجهاز 1599.00 ريال بدلاً من 1999.00 ريال.

شاشة سمارت، LED، ماركة ATC أي تي سي، 55 بوصة، بسعر 1699.00 ريال بدلاً من 2081.00 ريال.

تاب هواوي، 4G، بسعر 799.00 ريال بدلاً من 949.00 ريال.

Ipad Air تاب، 64جيجا، بسعر 2499.00 ريال.

جوال سامسونج جالكسي A52s، 5G، غير متوفر في فرعي جدة والكعكة، سعر الجهاز 1499.00 ريال.