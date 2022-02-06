شوف مهرجان عروض الطازج من لولو هايبر ماركت lulu hamper market

مهرجان عروض الطازج من لولو هايبر ماركتlulu hamper market تقدم أقوى العروض والتخفيضات على السلع الغذائية الطازجة، حيث توفر أكثر من 70 نوع من الأسماك الطازجة يوم بيوم، بالإضافة إلى أطنان من الخضروات والفاكهة الطازجة من مختلف بلاد العالم، فشعار الشركة الدائم هو لولو هايبر ماركت حيث يأتي العالم إلى التسوق، مع العلم أن هذه العروض تستمر من 6 فبراير 2022 إلى 8 من نفس الشهر في جميع فروع لولو المنتشرة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية فبادروا بالسرعة واغتنام الفرصة لشراء إلتزماتكم الأساسية.

مهرجان عروض الطازج من لولو هايبر ماركتlulu hamper market:

كما تقدم مجموعة شركات لولو هايبر ماركت السعودية للبيع بالتجزئة والتسويق عروض متعددة على اللحوم المحلية والمستوردة من أكثر من 10 دول مختلفة حول العالم، وإليكم عروض اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والتي تستمر فقط حتى 8 فبراير 2022.

روبيان مزارع طازج بسعر 20.90. ريال سعودي للكيلو بدلاً من 26.95 ريال.

سمك البارموندي بسعر 20.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 29.95 ريال.

سمك كركفان بسعر 7.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 9.95 ريال.

سمك شعري كبير بسعر 20.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 31.95 ريال.

روبيان وردي مطبوخ بسعر 28.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 39.95 ريال.

لحم بقري محلي بدون عظم بسعر 29.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 42.95 ريال.

خروف روماني ذكر كامل بسعر 49.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 62.95 ريال.

لحم كتف بقري باكستاني بسعر 26.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 34 ريال.

لحم بقري هندي بسعر 26.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 35.95 ريال.

لحم بقري محلي بالعظم بسعر 20.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 29.95 ريال.

عروض الخضروات والفاكهة الطازجة: