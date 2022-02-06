طريقة تنظيف التواليت بدون لمس خلطة سحرية هترجع الحمام كأنه جديد ومن غير تكاليف

تنظيف التواليت من علامات نظافة ربة المنزل، لذلك إذا تم إهمال تنظيف المرحاض يوميا سوف تتكون طبقة تسمى رواسب كلسية، وهذه الرواسب التي تنتج من إهمالك لنظافة التواليت يصعب إزالتها، ومن ثم سوف تحتاجين إلى طرق معينة لكي تتخلصي من تلك الرواسب، وهذا الأمر قد يسبب لكي حرجا شديدا عندما يشاهد أحد هذا التواليت بهذا المنظر، لهذا قد فرنا لكم هذا المقال لكي نتعرف على طريقة تنظيف التواليت بسهولة.

تنظيف التواليت

نستخدم هذه الطريقة لتنظيف المرحاض من الاصفرار من خلال بيكربونات الصوديوم مع الخل من خلال الآتي :

يتم إحضار كمية بسيطة من بيكربونات الصوديوم مع قليل من الماء وهذا لصنع عجينة.

ثم بعدها يتم لبس قفازات ووضع قطع العجينة على الاماكن المتواجد بها التكلس والأصفرار.

نتركها لعدة دقائق ثم نضع فوقها الخل ونتركها لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك يتم دعك المرحاض بعد مرور المدة لكي تتخلصي من الكلس للأبد.

طريقة تنظيف المرحاض من الكلس

من الممكن استخدام طريقة أخرى من بيكربونات الصوديوم والخل، ألا وهي تضعي بيكربونات الصوديوم مباشرة على المرحاض حتى يفور، ثم نضع فوقه الخل حتى يتم تفاعلهم سويا ونتركهم لمدة نصف ساعة، ثم يتم الضغط على السيفون لتتخلصي من جميع الرواسب.

طريقة أخرى لتنظيف المرحاض

يوجد طريقة أخرى من خلال اتباع الخطوات التالية:

2 ملعقة من ملح الليمون.

كوب من الكلور العادي.

صابون سائل.

زجاج بخاخ.

طريقة الاستخدام