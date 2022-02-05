طريقة عمل السجق الشرقي بالجبنة السايحة 

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عمر شويل - جدة طريقة عمل السجق الشرقي بالجبنه السايحة، يعتبر السجق الشرقي من الأكلات الشعبية المفضلة لدي الكثير من الأشخاص ويحب الكثير من الأطفال تناوله والكبار حيث يتميز بمذاق شهي ولذيذ ويتم تجهيز وبطرق مختلفة ومتنوعة على وجبة الغذاء والعشاء، ولكن من خلال مقال اليوم سوف نتعرف على طريقة عمل السجق الشرقي بالجبنه السايحه في المنزل بطريقه شهية ولذيذة وسوف نوضح لكم المكونات والخطوات المطلوبة.

عمل السجق الشرقي بالجبنة السايحة

المكونات، نصف كيلو من السجق المقطع إلى نصفين وثلاث حبات من الفلفل الألوان وأربع حبات من الطماطم المقطعة مكعبات و 2 حبة بصل مفروم و 2 قرن فلفل حامى ووضع ملعقة من الفلفل الأسود والبني وبهارات اللحم وملعقة صغيرة من جوزه الطيب.

مكونات صوص الجبنة، ملعقة كبيرة من الدقيق وكوب حليب وكوب موتزريلا ونصف كوب جبن شيدر وخبز بلدي.

تحضير السجق الشرقي بالجبنة السايحة

الخطوة الأولى يتم تجهيز مقلاة غير قابلة للالتصاق ووضع فيها القليل من الزيت ثم وضع السجق على النار ونضيف القليل من الملح والفلفل الأسود ثم نقوم بوضع البهارات والبابريكا وتقلب المكونات مع بعضها ثم نبدأ بوضع البصل والفلفل الألوان ونضيف إليه الطماطم وجوزة الطيب وتقلب المكونات مع بعضها على نار متوسطة حتى تنضج.

بعد ذلك نقوم بتجهيز ووضعه علي النار ونقوم بوضع اللبن مع النشا ونضيف البابريكا والجبنه الموتزاريلا وتقلب المكونات مع بعضها ثم نضع البهارات وجوزة الطيب ثم نضيف صوص الجبنة بعد أن تتجانس المكونات مع بعضها على السجق ويترك على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان بعد ذلك يتم وضعها فى طبق التقديم بجانب الخبز البلدي ويمكن تناوله بجانب الطحينة أو الكاتشب والبطاطس المقلية وبالهناء والشفاء.