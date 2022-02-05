طريقة عمل المطبق السعودي في ثواني

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عمر شويل - جدة طريقة عمل المطبق السعودي في المنزل، يعتبر المطبق السعودي من الأكلات الشهية واللذيذة وتكون عبارة عن طبق رقيقه من الخبز باللحم المفروم وهى من أكثر الأكلات المشهورة داخل المملكة السعودية وتتميز بمذاقها الشهي واللذيذ ويتم تناولها مع شرائح الليمون والفلفل الحار، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم بالمكونات الخطوات المحددة على طريقة عمل المطبق السعودي في المنزل وكيف يتم تجهيزه بطريقه شهية ولذيذه.

طريقة عمل المطبق السعودي

المكونات، كوب من الطحين و دملعقة من الزيت و 200جرام من اللحم المفروم و 2 حبة من البيض وملعقة من الملح وخمس حبات من البصل الأخضر وملعقة من الكمون وحبة من الطماطم المقطعة مكعبات.

طريقة تجهيز المطبق السعودي

في الخطوة الأولى نبدأ بتجهيز وعاء مناسب وإضافة في جميع المكونات مع بعضها وتقلب جيدا حتى تتجانس ثم نقوم بعمل كرات صغيرة بعد ذلك يجب أن تكون صفيحة المطبق رقيقه ثم نقوم بوضع حشو اللحم المفروم ويتم تشكيلها على هيئة المستطيل ويتم قفلها من جميع الجوانب جيدا ويتم تكرار هذه الطريقة حتى انتهاء الكمية.

بعد ذلك يتم وضع القليل من الزيت على المقلاة ونقوم بإضافة المطبق على نار متوسطة ويتم تقليبه حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي ويتم وضع عود الأسنان داخل المطبق السعودي ليتم عمل ثقوب صغيرة لأخراح البخار حتى تنضج اللحم جيدا من جميع الجوانب بشكل صحيح، وبالتالي تحتاج كل قطعة ثلاث دقائق حتى تنضج جيدا على نار متوسطة ويتم تكرار الأمر حتى انتهاء الكمية.

بعد ذلك يتم وضع المطبق السعودى فى أطباق التقديم ويتم تقطيعه جيدا وتقديمه مع الفلفل الأخضر والليمون ويتم تناوله على وجبة الغذاء أو العشاء وذلك على حسب الرغبة وبالهناء والشفاء.