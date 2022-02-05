طريقة عمل شوربة الجبن في دقائق

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عمر شويل - جدة طريقة عمل شوربة الجبن، تعتبر شوربة الجبن من أكثر الأكلات الخفيفة ويحب تناولها العديد من الأشخاص وتحتوى على الكثير من الفوائد الهامة ويمكن تناولها مثل الوجبات الرئيسية ولا تحتاج الكثير من المكونات الخطوات ويتم تجهيزها فى المنزل كما أنها تتميز بمذاق شهي ولذيذ، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة عمل شوربة الجبن في المنزل بالمكونات الخطوات المحددة

حيث حتوي هذه الشوربة على الكثير من الفوائد الصحية المفيدة للجسم وهي من الأكلات الخفيفة وتساعد في نفس الوقت على مد الجسم بالطاقه والعناصر والفيتامينات التي يحتاجها وبالتالي يمكن تناولها على وجبة الغذاء أو العشاء على حسب الرغبة وتساعد بشكل كبير على تغذية الجسم.

طريقة عمل شوربة الجبن

المكونات، كوب من البصل مقطع شرائح ونصف شريحة من الفلفل الأخضر وعلبة من القشدة وقليل من الدقيق وثلاث قطع من الجبنة المثلثات ونصف صدر دجاج مقطع شرائح وقليل من الفلفل الأسود و ملعقتين من الزبدة وكوب من اللبن وقليل من الملح وكوب من الكريمة.

طريقة تجهيز شوربة الجبن

في الخطوة الأولى التي ينبغي اتباعها لكى تتمكنى من تجهيز شوربه الجبن في المنزل يتم تجهيز وعاء على النار وأضافت الزبدة ونقوم بإضافة صدور الدجاج ثم نضيف البهارات مثل الملح والفلفل ونقوم بوضع على البصل المقطع والفلفل وتقلب المكونات على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة حتى ينضج صدر الدجاج.

في الخطوة التالية نقوم بإضافة اللبن والقشطه وتقلب المكونات مع بعضها ثم نقوم بوضع الجبن المثلثات والدقيق وتقلب المكونات جيدا وتترك على النار حتى تصل إلى مرحلة الغليان ويترك لمدة خمس دقائق بعد ذلك يتم رفعها من على النار وضع في أطباق التقديم وتناولها وبالهناء والشفاء.