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عمر شويل - جدة طريقة تجهيز ثومية البيك في المنزل، يعتبر صوص الثومية من أفضل أنواع الصوص المفضل لدى الكثير من الأشخاص ويتم تناوله مع الدجاج المشوي أو المقلي ويتم تقديم هذا الصوص في الكثير من المطاعم المشهورة وبالتالي تهتم الكثير من سيدات المنزل بمعرفة الخطوات المطلوبة لعمل ثومية البيك في المنزل بشكل صحيح لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة بالمكونات والخطوات طريقة عمل ثومية البيك بالتفصيل.

عمل ثومية البيك

المكونات، كوب ونصف من الماء وملعقة من الملح وخمس فصوص من الثوم وربع كوب عصير ليمون ونصف كوب من اللبن الزبادي ونصف كوب من زيت الزيتون.

طريقة تحضير ثومية البيك

في الخطوة الأولى نقوم بتجهيز وعاء مناسب ونقوم بوضع الماء والنشا وبعدها أن تذوب النشا في الماء وتصبح متجانس مع بعضها نقوم بوضع على النار مع الاستمرار في عملية التقليب حتى يصبح الخليط ثقيل بعد ذلك يتم وضع فى الخلاط الكهربائى بعد أن يهدأ قليلا.

في الخطوة التالية نبدأ بوضع عصير الليمون والزبادي ونقوم بإضافة قليل من الملح والثوم ثم تخلط المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانسة ثم نضع الزيت بشكل تدريجي حتى يصبح القوام متجانس ثم بعد ذلك يتم وضعه في طبق التقديم ليتم تناوله بجانب أطباق الدجاج المشوية أو المقلية وبالهناء والشفاء.

نصائح عند تجهيز الثومية

يجب عليك تجنب هذه الأخطاء عند تجهيز الثومية لكي تتمكني من تجهيزها بشكل صحيح ونجاح واليكم الخطوات المطلوبة تجنبها كالآتي،

يجب عند خلط الماء والنشا عند تجهيز الثوميه يجب أن يكون هذا الخليط خفيف لكي تتمكني من تجهيز الثوميه بشكل صحيح مع تجنب وضع خليط النشا في الخلاط إلا بعد أن يبرد تماما لكي تتمكني من المحافظة علي الخلاط و تجنبي إضافة الزيت مرة واحدة.