شوف عروض lulu لولو هايبر ماركت الأسبوعية عروض التوفير

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عمر شويل - جدة عروض lulu لولو هايبر ماركت تحت عنوان فبراير التوفير، خصومات هائلة على المنتجات الطازجة، والمعلبات، واللحوم والالكترونيات وغيرها من السلع التى يقدمها، يتميز lulu بالجودة العالية، والمنتجات المستوردة والمحلية، يملك شريحة عريضة من العملاء نتيجة للخدمة المميزة، والعروض الواقعية، التى تجدد بصفة دورية، بشكل يومي أو أسبوعي، كل المستلزمات المنزلية تتوفر في أقسام لولو المنوعة، تسوق ووفر من luluhaypermarket.

عروض lulu لولو هايبر ماركت الأسبوعية

البرتقال من الفواكه الشتوية المذهلة الغنيه بفيتامين سي، ومضادة الأكسدة التى تقي الجسم من الإصابة بالأمراض أهمها نزلات البرد والأنفلونزا، ويحافظ على صحة العين والقلب ويمنح الشعور بالشبع لأنه غني بالألياف الطبيعية مما يساعد على خسارة الوزن، يحافظ على شباب البشرة وصحتها، ويزيد من انتاج الكولاجين المقاوم لعلامات تقدم السن، يهتم لولو ماركت بتقديم العروض على لفواكه الحمضية على غرار البرتقال والماندرين، والمانجو وغيرها.

سعر كيلو من البرتقال الفالنسيا ب 3،45 ريال، كيلو الماندرين ب 3،95 ريال، المانجو ب 7،95 ريال، التوت الأزرق ب 5،95 ريال.

عروض لولو التوفير

الكوسا من الأطعمة اللذيذة والصحية، الغالبية العظمة من الأشخاص تعتقد أنها ضمن فئة الخضروات لكن الواقع أنها تصنف من الفواكه، على غرار البطيخ من فصيلة القرع، كنت تستخدم قديماً لعلاج بعض لأمراض مثل البرد، يحضر منها أشهي الأكلات، غنية بالعناصر الغذائية الهامة للصحة العامة، تساعد على خفض نسبة السكر بالدم لذا فهي مفيدة جداً، لمرض السكري سعر صندوق كامل سعودي ب 7،25 ريال.

عروض الطازج لولو ماركت

الذرة الحلوة شهية ومحببة، مذاقها رائع غنية بالفيتامينات ومصدر هام للبروتين، والألياف الطبيعة تحسن من عملية الهضم، وتمنح الشعور بالشبع، لا يجب تناولها بكميات كبيرة لأنها من النشويات، وبتالى ستؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر بالدم، سعر العبوة ب 5،50 ريال.

عروض لولو ماركت على الأسماك

تناول الأسماك أسبوعياً يعمل على تعزيز صحة الإنسان، سواء الجسدية، أوالنفسية، بجانب طعمه الشهية، فهو مصدر رئيسي للبروتينات، و الفوسفور والزنك والأوميجا 3 وغيرها من عناصر غذائية التى تحسن من أداء وظائف الجسم،يتوفر أكثر من 70 نوع في لولو ومنها الشعري ب 20،90 ريال كبير الحجم، والصافي ب 7،90 ريال، التونة كبيرة الحجم ب 7،90 ريال.