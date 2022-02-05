نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات نصف الثمن على جميع الأجهزة الكهربائية عروض هايبر لولو حتى نهاية فبراير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات نصف الثمن على جميع الأجهزة الكهربائية عروض هايبر لولو حتى نهاية فبراير، نتناول اليوم مجموعة هائلة من تخفيضات الأجهزة الكهربائية و الشاشات، حيث يتوفر نوتري بوليت خلاطة كهربائية سعة 900 وات بسعر 389 ريال بدلاً من 689 ريال خصم 44%، يتوفر كاندي فرن مايكروويف سعة 25 لتر بسعر 377 ريال بدلاً من 649 ريال خصم 42%، يتوفر فيليبس خلاط زجاجي سعة 700 واط بسعر 239 ريال بدلاً من 399 ريال خصم 40%، يتوفر فيليبس محضر الطعام بسعر 249 ريال بدلاً من 399 ريال خصم 38% ضمن عروض هايبر لولو على الأجهزة الكهربائية.

تخفيضات نصف الثمن على الأجهزة الكهربائية

يتوفر وايت وستنجهاوس غسالة فتحة علوية سعة 6 كجم بسعر 599 ريال بدلاً من 699 ريال خصم 14%، كما يتوفر أريتي صانعة الكابتشينو بسعر 739 ريال بدلاً من 1199 ريال خصم 38%، كما يتوفر ضمن عروض هايبر لولو على الأجهزة الكهربائية أريتي ماكينة اسبريسو سعة 850 وات بسعر 499 ريال بدلاً من 799 ريال خصم 38%، يتوفر أيكون غلاية إلكترونية سعة 1.7 لتر بسعر 69 ريال بدلاً من 109 ريال خصم 37%، يتوفر عرض حتى نهاية فبر اير على نوتريكوك مقلاة هوائية سعة 5.5 لتر بسعر 359 ريال بدلاً من 549 ريال خصم 35%.

عروض هايبر لولو حتى نهاية فبراير

يتوفر وايت وستنجهاوس غسالة ملابس فتحة علوية سعة 16 كجم بسعر 2499 ريال بدلاً من 2849 ريال خصم 12% كما يتوفر بسعة 10 كجم بسعر 1699 ريال بدلاً من 2099 ريال خصم 19%، يتوفر ضمن تخفيضات نصف الثمن هايبر لولو على الأجهزة الكهربائية ميديا غسالة فتحة علوية سعة 8 كجم بسعر 1529 ريال بدلاً من 1849 ريال خصم 17%، كما يتوفر عروض حتى نهاية فبراير على توشيبا غسالة فتحة علوية سعة 11 كجم بسعر 3299 ريال بدلاً من 3699 ريال خصم 11%.

تخفيضات لولو نصف الثمن على الشاشات

يتوفر ال جي تليفزيون يو إتش دي 55 بوصة مع تقنية 4k شاشة سينمائية ألترا إتش دي سمارت بسعر 2949 ريال بدلاً من 5899 ريال خصم 50%، يتوفر سكاي وورث أندرويد تلفزيون ذكي 40 بوصة بسعر 949 ريال بدلاً من 1599 ريال خصم 41%، يتوفر تخفيضات على الشاشات حتى نهاية فبراير على أيكون شاشة تليفزيون عالية الدقة ال اي دي 32 بوصة بسعر 429 ريال بدلاً من 699 ريال خصم 39%.

يتوفر سكاي وورث أندرويد 55 بوصة مع تقنية 4k بسعر 1899 ريال بدلاً من 2999 ريال خصم 37%، يتوفر ضمن تخفيضات هايبر لولو سامسونج تليفزيون ذكي فائق الوضوح يو إتش دي 70 بوصة بسعر 4499 ريال بدلاً من 6999 ريال خصم 36%، يتوفر سكاي وورث أندرويد 55 بوصة مع تقنية 4k يو إتش دي بسعر 1799 ريال بدلاً من 2799 ريال خصم 36% ضمن عروض هايبر لولو على الشاشات.