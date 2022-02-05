شوف أحدث عروض لولو هايبر ماركت Lulu الأسبوعية وتخفيضات جبارة

عروض لولو هايبر ماركت Lulu تقدم أقوى العروض والتخفيضات الأسبوعية على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والأساسية، هذا بالإضافة إلى عروض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وإكسسوارات الجوالات والعديد من العروض الأخرى، كما تقدم عرض خاص على أقسام الأزياء والأحذية والحقائب النسائية وقسم اكسسوارات الأطفال حيث تقدم كيون خصم بقية 100 ريال سعودي لكل 200 ريال مشتريات من إحدى هذه الأقسام، كما يمكنكم الشراء أون لاين من خلال الموقع الرسمي لشركة لولو هايبر ماركت مع توفير خدمة التوصيل المجاني إلى المنازل عند شراء ما يزيد قيمته عن 99 ريال سعودي.

عروض لولو هايبر ماركت Lulu للسلع الغذائية المتنوعة:

بصل اليمن بسعر 1.45 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 3.45 ريال.

لحم خروف ذكر كامل رومانيا بسعر 49.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 62.95 ريال.

عرض تايد مسحوق غسيل وزن العبوة 2.5 كيلو جرام/ مضاد للبكتيريا وزن العبوة 2.25 كيلو جرام بسعر 18.90 ريال سعودي بدلاً من 38.50 ريال.

فاكهة البابايا سيريلانكا بسعر 8.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 14.95 ريال.

ذرة حلوة جاهزة للأكل الصين العبوة بسعر 5.50 ريال سعودي بدلاً من 8.75 ريال.

تابيوكا سريلانكا بسعر 4.95 ريال سعودي بدلاً من 8.95 ريال.

مع العلم أن هذا العرض متوفر لمدة أربع أيام فقط في جميع فروع لولو هايبر ماركت المنتشرة حول المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

أقوى العروض على صن جولد أرز متوسط الحبة وزن الكيس 4.50 كيلو جرام بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 22.95 ريال.

عرض ترويجي على أولايت زيت كانولا سعة العبوة 1.5 لتر *2 بسعر 31.95 ريال سعودي بدلاً من 40.5 ريال.

عافية زيت زيتون للطبخ وزن واحد لتر بسعر 21.95 ريال سعودي بدلاً من 26.50 ريال.

عروض السلع الغذائية من المنتجات المتنوعة:

عرض جبنة بيضاء دمياطي السعودية بسعر 10.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 21.50 ريال.

جبنة شيدر أيرلندية ملونة بسعر 36.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 61.90 ريال.

جبنة عكاوي طازجة بسعر 27.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 41 ريال.