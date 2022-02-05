شوف عروض الجوالات والشاشات وأدوات المطبخ من العثيم عروض مستمرة حتي 8 فبراير 2022

عروض الجوالات والشاشات، تهتم أسواق العثيم السعودية منذ تأسيسها عام 1956 بتقديم المزيد من الخدمات المتكاملة والشاملة لكل احتياجات العملاء كما تواصل الأسواق فتح عدد من الفروع التابعة لها في كل مناطق المملكة ليتمكن الجميع من الوصول إلى منتجاتها والخدمات التي تقدمها كما تستمر الأسواق في تقديم عرض كثيرة ومختلفة فهي تقدم عروض كل سبعة أيام ويطلق عليها العروض الأسبوعية كما أن هناك عروض نهاية الأسبوع وهي تقدم يومي الجمعة والسبت وهناك الكثير والكثير من العروض الترويجية المتنوعة التي تقدمها ، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم عروض أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية المقدمة على الشاشات وأدوات المطبخ وعروض الجوالات.

عروض الجوالات والشاشات وأدوات المطبخ من أسواق العثيم

تقدم الأسواق عروض الأسبوع الخاصة بها على شكل أركان فهناك ركن السلع الغذائية وركن للمنظفات والعناية الشخصية وهناك ركن الجوالات والإلكترونيات ويشمل هذا الركن مجموعة الجوالات المتوفرة داخل الأسواق ومنها جوالات سامسونج وجوالات شاومي وجوالات نوكيا واي تي ال ولافاواي وتكنو بي سي وعدد من أنواع أجهزة التابلت المختلفة كما يحتوي هذا الركن علي شاشات التلفزيون وتقدم الأسواق شاشات ذات مسميات مختلفة منها شاشة أمبيكس ال اي دي سمارت 32 وشاشة اورال ال اي دي سمارت 65 وشاشة اورال ال اي دي 32 وشاشة أمبيكس سمارت 50 و 55 وشاشة أمبيكس ال اي دي سمارت 42 وغيرها ولهذا يعد هذا الركن من الأركان المهمة داخل العروض ويشمل خصومات كبيرة ترضي جميع العملاء.

عروض أدوات المطبخ

يهتم العملاء وخاصة السيدات من الإطلاع على عروض أدوات المطبخ المقدمة في العروض لشراء احتياجات المطبخ بأنسب الأسعار ولا يقتصر الأمر على أدوات المطبخ فقط بل يتوفر إلى جانب أدوات المطبخ العديد من احتياجات المنزل المختلفة والتي ستتعرفوا عليها وذلك من خلال الإطلاع على الصور المرفقة أسفل المقال موضحاً بها أهم المنتجات وأسعارها والفروع المتوفر بها كل منتج، وتستمر أحدث العروض التي تقدمها أسواق عبدالله العثيم حتي الثلاثاء الموافق الثامن من فبراير 2022.