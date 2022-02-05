شوف أحدث عروض العثيم الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بخصم يصل إلى 50%

تخفيضات متميزة عديدة على أسعار كافة أنواع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات في الموسم السنوي للتخفيضات، كما بالفروع تخفيضات أخرى مميزة على أسعار منتجات عديدة أخرى بكافة الفروع، حيث يعد العثيم ماركت من أوائل الماركتات الكبرى بالدول العربية تقديما لجميع أنواع السلع بأسعار استثنائية خصوصا خلال عروضهم السنوية لفترة محدودة خلال موقع ثقفني لجديد العروض الحصرية، وإليكم تفاصيل هذا الأسبوع أو حتى نفاذ الكميات، أيهما أقرب:

عروض العثيم الأسبوعية على مختلف أنواع الأجهزة الكهربائية

تخفيضات حصرية متنوعة بكافة فروع العثيم ماركت بالمملكة العربية السعودية، ومنهم: خصم خاص على سعر طقم حافظات الطعام 3 قطع، وخصم آخر منهم على سعر الغلاية السوبر باي الزجاجية مع ألوان ١،٨ لتر، وتخفيض آخر بكافة الفروع على أسعار قدر الضغط الجرانيت من ماركة السيف 2 لتر، وخصم آخر منهم على سعر مكواة بانيكس الجافة، كما بالفروع تنزيلات أخرى على أسعار قدور الضغط من كورلين الكهربائية بسعة ٨ لتر، وتخفيض آخر منهم على سعر خلاط مولينكس ١،٥ لتر.

عروض العثيم اليوم بفروع المملكة العربية السعودية Al othaim

تتوفر كثير من التخفيضات الحصرية المتميزة على أسعار الكثير من السلع والمنتجات المختلفة، والتي من بينها: خصم خاص على سعر المكواه البخارية للستائر من أوكارينا، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار فرن كليك اوم الكهربائي ٤٨ لتر، وعرض مميز آخر على سعر جوال ايفون ١١، وخصم آخر منهم على سعر شاشة السهم من ال اي دي سمارت، كما بالفروع تخفيضات أخرى على أسعار ميكروويف كيون ٢٠ لتر.

تخفيضات خاصة وعروض متميزة من العثيم اليوم Al othaim

تتواجد بالفروع تخفيضات متميزة عديدة على أسعار المنتجات الغذائية عالية الجودة بمختلف أنواعها، ومن بينهم: خصم خاص على سعر أرز جرين فارمز البسمتي الهندي من مزة بحجم 5 كيلوجرام، وخصم آخر منهم على سعر حفائض بامبرز كيلوت الليلية، وتنزيل آخر بالفروع على أسعار شبيهة القشطة من بوك، وغيرهم من خصومات أخرى منهم على أسعار عبوات تونة جولدن برايز بالزيت، وخصم آخر منهم على سعر دجاج ساديا.