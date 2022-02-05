خدمات البنك الأهلي المتحد 2022 وكيفية الاستعلام عن حسابي عبر الجوال

خدمات البنك الأهلي المتحد 2022 ، لا أحد يستطيع إنكار أن البنك الأهلي المتحد أحد أهم البنوك الذي يهتم كثيرًا على أن يحصل كل عملائه على كل الخدمات المصرفية بأعلى جودة، منذ أن تم تأسيسه في عام 1971، حتى أصبح عدد فروعه 30 فرع منتشر في جميع أنحاء الجمهورية، ولأننا نعلم أن أغلب العملاء بل يمكن أن يكون جميعهم يبحثون دومًا على كل شيء يساعدهم على إنجاز كل المهام التي يحتاجون لها بسرعة أتينا لكم اليوم خطوات الاستعلام عن حسابي في البنك الأهلي المتحد 2022، الذي يعد من أكثر الأمور بحثُا من قبل جميع العملاء.

خدمات البنك الأهلي المتحد 2022

مبدئيًا من أجل الاستفادة من الخدمات المصرفية الالكترونية التي يقدمها البنك لكل عملائها، وخاصًة الاستعلام عن الحساب.

يجب التوجه لأحد فروع البنك، وتحديث البيانات الشخصية الخاص بالعملاء بعد كل فترة حتى يتسنى لهم معرفة رصيد الحساب والتي يمكن أن تتم بعدة طرق:-

يمكن الاستعلام عن الحساب والحصول على كشف حساب مجانًا لمرة واحدة فقط من داخل الفرع.

أو يمكن الحصول على كشف حساب مختصر مطبوع من ماكينات الصراف الآلي المتوفرة والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية عن طريق إدخال الكارت ثم كتابة الرقم السري، ثم الضغط على خدمات أخرى من القائمة الرئيسية، ثم اختيار كشف حساب مختصر وطباعته.

كما وفر البنك الخدمة الهاتفية للاستعلام عن الرصيد واستلام كشف حساب إما عن طريق الفاكس، أو عبر البريد الإلكتروني، من خلال الاتصال على الرقم المختصر (1812000)، والتي تعرف باسم خدمة حياكم، وهي متوفرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

والطريقة الثالثة يمكن من خلالها معرفة الحساب في البنك الأهلي المتحد هي الخدمات المصرفية الالكترونية التي تمت إتاحتها عن طريق زيارة الموقع الرسمي للبنك الأهلي المتحد ثم إتباع ما يلي من خطوات:-

إنشاء حساب بالموقع ثم تسجيل الدخول بكتابة رقم الحساب.

ثم الضغط على أيقونة الحسابات من القائمة الرئيسية.

بعدها يتم اختيار تحميل كشف حساب والضغط عليها.

سيتوجب اختيار اسم الحساب المراد الاستعلام عنه وتحديد الفترة الزمنية المطلوبة.

ثم الانتظار حتى يتم تحميل البيانات المطلوبة وإرسال كشف الحساب للبريد الالكتروني الذي تم تسجيله من قبل.

الخدمات المصرفية الالكترونية المتوفرة في البنك الأهلي المتحد 2022؟

حرص البنك على أن يقدم مجموعة متميزة من الخدمات المصرفية الإلكترونية المميزة من أجل مساعدة العملاء في إنهاء كل المهام بخطوات بسيطة، وتلك أبرز الخدمات المصرفية المتوفرة به:-