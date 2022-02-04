نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اياك ان ترمي زيت القلي المستعمل واتعلمي ازاي تتجري وتكسبي دهب منه بدون أي مجهود في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشروع تجميع زيت الطعام المستعمل، الأمر الأول الذي يجب أن يتم الانتباه إليه جيدًا، هو عدم التخلص من زيت الطعام المستعمل بطرق غير صحيحة فإن رميه في القمامة، أو سكبه في الحوض أو الحمام أو البالوعة، وكذلك لا تعيد استخدامها في القلي بشكل يسبب لك الضرر والأمراض، الحل بسيط ويكمن في حفظ الزيوت المستعملة في حافظات، ثم استخدامها بطرق مختلفة، وسوف نقدم لكم بعض المعلومات عن هذا الموضوع في هذا التقرير.

تجميع وبيع الزيت المستعمل

جميع المصانع المتخصصة في إنتاج أنواع المنظفات القوية والمساحيق والجلسرين والصابون، هي في حاجة لاستخدام كميات كبيرة من الزيوت المستعملة، لذا فإن زيت القلي المستعمل هو من أفضل الأشياء التي تساعد هذه المصانع في الإنتاج.

لذا لوحظ في الفترة الأخيرة أن هناك مشروعات تقوم على تجميع الزيت المستعمل من المنازل، وبيعها مقابل 5 أو 7 جنيه في بعض الأوقات، حيث تشتري من المنازل، ومن المحلات التي يقوم نشاطها على القلي مثل محلات الفول والفلافل.

عدد مرات استخدم زيت القلي

كما وضحنا إنه من الأفضل عدم تكرار قلي الطعام في نفس الزيت لعدد كبير من المرات، وهذا للحفاظ على صحتك وعائلتك، ولكي تسيطر على هذه المشكلة حاول استخدام كمية كبيرة، حتى لا يتبقى فارض.

لكن إذا كنت مضطرًا لهذا فلا تقوم بالاستخدام المتكرر لأزيد من مرتين على الأكثر، مع ملاحظة عدم رفع درجة حرارة الطهي أثناء القلي، حتى لا تعرض الزيت للاحتراق، الذي يسبب أضرار خطيرة.

كما يجب العلم أن خلط كمية جديدة مع مستعملة من الزيت معاً، لن يجعل الزيت أفضل ولا ضرره ينخفض بذلك، على العكس من ذلك لأنه يتعرض لعدد كبير من المرات إلى الأكسجين والحرارة، وهذا يغير من مواصفاته الصحية من قوام ورائحة وطعم، ويفقد أيضًا فوائده.