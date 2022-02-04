شوف منيو كنتاكي الرياض 2022 بالأسعار

منيو كنتاكي الرياض 2022 يبحث عنه عدد كبير من محبي وجبات كنتاكي اللذيذة التي تُقدم في جميع فروع كنتاكي في الرياض؛ حيث وضعت سلسلة المطاعم المشهورة كنتاكي منيو جديد مع بداية هذا العام، ولذلك خلال هذا المقال سوف نوضح لكم الوجبات وأسعار كل منها في فروع كنتاكي المختلفة.

فروع كنتاكي الرياض 2022

هناك عدد من الفروع في أنحاء الرياض تقدم وجبات كنتاكي الفردية والوجبات العائلية، وكذلك وجبات الأطفال وهم:

فرع الأمير بند بن عبدالعزيز، حي الخليج.

الفرع على طريق الملك عبدالله، الملك فهد .

فرع شارع الحسن بن علي في الروضة.

كنتاكي في شارع بلال أبن رباح.

فرع شارع الإمام سعود في حي اشبيليا.

كنتاكي على طريق ديراب في الشفا .

فرع طريق الثمامة خلف مستشفى المملكة.

مطعم كنتاكي فرع شارع أم الحمام.

فرع شارع النصر في حي العزيزية.

كنتاكي في شارع الأمير ممدوح بن عبدالعزيز في السليمانية.

فرع الرمال سنتر على الطريق الدائري الشرقي، الفاروق.

مطعم كنتاكي في شارع السويدي العام في حي السويدي في سلطانة.

منيو كنتاكي الرياض 2022 الوجبات الفردية

جاء في منيو كنتاكي الرياض 2022 الوجبات الفردية الآتية وذلك هذه الأسعار:

وجبة كرسبي ستربس 24 ريال سعودي.

سعر وجبة دينر ميل 24 ريال سعودي.

وجبة الأرز بقطع الدجاج الفيلية وذلك بسعر 16 ريال سعودي.

سعر وجبة رويال تشكن حار أو بارد 10 ريال سعودي.

وجبة رويال ستربس حار او بارد وذلك بسعر 10 ريال سعودي.

سعر وجبة باكت مع بوب كورن 27 ريال سعودي.

وجبة تشيكن فيليه كومبو 23 ريال سعودي.

سعر وجبة تشيلي 24 ريال سعودي.

وجبة وجبة ايتي زنجر 27 ريال سعودي.

وجبات كنتاكي للتوفير

سعر رويال ساندوتش هو 5 ريال سعودي.

ساندوتش توستج تويستر – 9 ريال سعودي.

سعر وجبة سناك – 12 ريال سعودي .

ساندوتش توستد تويستر 19 ريال سعودي.

سعر سناك ستربس قطعتين هو 12 ريال سعودي.

أسعار وجبات كنتاكي العائلية

سعر وجبة عائلية تكفي 4 أفراد 59 ريال سعودي.

وجبة اقتصادية تكفي 7 أفراد بسعر 88 ريال سعودي.

سعر وجبة حفلات 10 اشخاص هي 112 ريال سعودي.

وجبة ستريبس وكذلك بسعر 85 ريال سعودي .

أسعار وجبات كنتاكي للأطفال